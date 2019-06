Die Zahlungsdienstleister Elavon und Epages, Hersteller von Webshop-Software in der Cloud, bieten ab sofort eine gemeinsame umfassende Commerce-Lösung mit integriertem Payment-Gateway an. Kleine und mittlere Händler erhalten so Zugang zu einem einfach zu bedienenden Website-Baukasten inklusive Hosting, mit dem die Anforderungen moderner Verbraucher erfüllt werden. Zum Start gibt es die Omnichannel-Lösung allerdings nur in Großbritannien und Irland. Für weitere europäische Schlüsselmärkte, wie z.B. Deutschland, ist ein Rollout geplant.

Hannah Fitzsimons, EVP und General Manager von Elavon Merchant Services, sagt: "Gemeinsam mit Epages starten wir mit einer leistungsstarken E-Commerce-Lösung und machen es einfacher für Einzelhändler, ihr Geschäft zu digitalisieren und Kunden zu binden. Der E-Shop hilft Händlern, ihre Online- und Offline-Präsenz zu kombinieren, alle Vertriebswege zu synchronisieren und sich somit auf ihr Wachstum konzentrieren zu können."

Vorteil gegenüber reinen Online-Anbietern

Wilfried Beeck, CEO von Epages, ergänzt: "Elavon ist ein wichtiger Partner in der Weiterentwicklung unserer Omnichannel-Funktionalitäten. Unsere Commerce-Technologie und Expertise, kombiniert mit der Kompetenz von Elavon im Bereich Zahlung, ist ein starkes Angebot für anspruchsvolle Unternehmer."

Der E-Shop basiert auf einer komplett neuen Commerce-Plattform von Epages und Elavons neuem Payment-Gateway. Einzelhändler können damit schnell und einfach eine Webpräsenz erstellen - ohne technische Kenntnisse und teure Agentur-Leistungen. Der Shop ist suchmaschinenoptimiert, bietet Integrationen zu Social-Media-Kanälen und ist erweiterbar und skalierbar. Händler können über APIs Lieferoptionen und andere Services anbinden. Sicherheit bietet die vollständig PCI-DSS-konforme Zahlungslösung von Elavon, bei der Verschlüsselungs- und Betrugspräventions-Technologien eingesetzt werden. Die Shoplösung soll es Einzelhändlern ermöglichen, sich mit ihrem Online-/Offline-Angebot von reinen Online-Anbietern abzusetzen. Sie sollen davon profitieren, dass mobile Technologien das Verhalten nahezu aller Verbraucher verändert haben - sei es die Suche auf dem Smartphone, die Online-Bestellung oder die Abholung bzw. Rückgabe im stationären Geschäft: Die Kunden erwarten ein Erlebnis über mehrere Vertriebskanäle hinweg.

