Der deutsche Verschlüsselungsspezialist Eperi hat Ömer Tekin, zuletzt Team Lead Sales bei dem Unternehmen, zum Head of Sales befördert. In der Position verantwortet er die Vertriebsaktivitäten für das gesamte Produktportfolio.

Das Geschäft ausbauen will er durch Stärkung strategischer Partnerschaften, Gewinnung neuer Kunden und Vertiefung bestehender Kundenbeziehungen. Hilfreich sei dabei das grundsätzliche Interesse im Markt durch Themen wie DORA und NIS2. Um die Partnerbetreuung zu verbessern, hatte der Hersteller im Sommer 2024 bereits Oliver Bibo als Channel Manager für die Dach-Region verpflichtet.

Tekin hat an der RWTH Aachen Maschinenbau studiert und an der Universität in Barcelona einen Masterabschluss im Bereich Künstliche Intelligenz erworben. Während seines Studiums war Tekin sowohl als Assistent am Lehrstuhl als auch in unterschiedlichen Unternehmen beruflich tätig. Nach Stationen mit Bezug zu Datenschutz und Datensicherheit bei Huawei und Fracta kam er Anfang 2024 zu Eperi.

"Ömer Tekin ist mit seiner breiten technologischen Expertise sowie internationalen Erfahrung eine wertvolle Ergänzung für unser Team", sagt Andreas Steffen, CEO bei Eperi. "Unsere Kunden profitieren von seinem umfassenden Blick auf Prozesse, Strukturen und innovative Technologien."

"Gerade in einer Zeit, in der Daten für Unternehmen von strategischer Bedeutung sind, ist es unerlässlich, nicht nur proaktiv Angriffsvektoren zu antizipieren, sondern auch innovative Verschlüsselungstechnologien und -konzepte weiter voranzutreiben", sagt Tekin. Als Vertriebsverantwortlicher sei es sein Ziel, diese Lösungen nicht nur erfolgreich am Markt zu positionieren, sondern Kunden auch ein Höchstmaß an Sicherheit und Vertrauen in ihre Datenstrategien zu bieten."

2025 liege der Fokus darauf, die komplexen Anforderungen der neuen Datenschutz-Regulatorik - etwa durch DORA und NIS2 - "in greifbare Lösungen zu übersetzen und dabei die Chancen moderner Technologien voll auszuschöpfen." Es gehe darum, Sicherheit und Compliance so einfach und effizient wie möglich zu gestalten.

