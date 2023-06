Die globale Audiomarke Epos gehört zur dänischen Demant Gruppe, einem der weltweit führenden Konzerne in den Bereichen Hörgeräteakustik und Audiotechnologie. Das Impact 1000, ein On-Ear-Bluetooth-Headset wurde für Professionals entwickelt. Es sorgt mit seiner Technologie dafür, dass sich Meeting-Teilnehmer auch in lauten Umgebungen konzentrieren können.

Auf Basis wissenschaftlicher Forschung und Studien

Die neuen Großraumbüros und das Arbeiten von überall bringen eine Vielzahl von Ablenkungen und Umgebungsgeräuschen mit sich, die es schwierig machen können, sich zu konzentrieren. Das Impact 1000 wurde speziell für die kritischen, alltäglichen Herausforderungen dieser neuen, modernen Arbeitsumgebung hergestellt. So haben jahrzehntelange, psychoakustische Forschung zur Epos BrainAdapt-Technologie und zum hybriden adaptiven ANC geführt, welches in einer neuen Studie für 67 Prozent weniger Höraufwand und 48 Prozent bessere Spracherkennung in lauter Umgebung gesorgt habe, teilt Epos weiter mit.

Epos entwickelt Lösungen, welche die natürliche Art der Klangverarbeitung im Gehirn unterstützen und die kognitive Leistungsfähigkeit verbessern können, wirbt der Hersteller weiter. BrainAdapt ist eine Gruppe von Technologien, die für dieses Ziel zusammenarbeiten. Sie hilft im Impact 1000, die Ermüdung des Gehirns mithilfe hybrider adaptiver aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) und Sprachaufnahme per Epos AI zu reduzieren.

Epos AI basiert auf einem Algorithmus zur Geräuschunterdrückung, der Umgebungsgeräusche intelligent identifiziert. Das Mikrofon nutzt dabei Beamforming-Technologie, welche die Umgebung 32.000 Mal pro Sekunde scannt. Dadurch können Geräuschquellen effektiv identifiziert werden. So kann die ANC unerwünschte Hintergrundgeräusche ausblenden, ungestörte Gespräche ermöglichen und die Ermüdung des Gehirns reduzieren.

Auf ganztägiges Tragen ausgelegt

Das Epos Impact 1000 bietet Nutzern ganztägigen Tragekomfort durch ein leichtes Design, weiche Polster, einer Kopfbügelpolsterung und Super Wideband Audio (16 kHz Frequenzumfang) für natürlichen Klang. Dazu kommen eine kontaktlose Ladestation, intuitive Bedienelemente am Kopfhörer und eine Reihe von intelligenten Funktionen für eine einfache Bedienung. Dreifache Bluetooth-Konnektivität, Talk-Through-Funktion und ein rundum sichtbares Busy-Signal erhöhen den Komfort. Das Impact 1000 ist unter anderem für Microsoft Teams zertifiziert und erfüllt die Open Office Anforderungen.

"So wie sich die Komplexität der modernen Arbeitswelt weiterentwickelt, so müssen sich auch die Lösungen, die wir zur Sicherstellung von Produktivität und Kommunikation nutzen, weiterentwickeln", sagt Theis Mørk, VP Product Management bei Epos. "Unterstützt durch weltweit führende psychoakustische Daten ist das Impact 1000 eine bahnbrechende Innovation für Professionals und Unternehmen, die in der neuen Open-Office-Umgebung arbeiten."

"Kommunikation ist das Herzstück des Geschäftserfolgs", so Mørk weiter, "und es ist von entscheidender Bedeutung, dass Führungskräfte bewusst darüber nachdenken, wie sie das Potenzial von Technologielösungen optimieren, um ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu unterstützen. Auf diese Weise lassen sich Produktivität, Genauigkeit und Effizienz verbessern."

Preis und Verfügbarkeit

Das Impact 1000 ist seit Juni 2023 weltweit verfügbar und kostet hierzulande je nach Ausstattung zwischen 269 Euro und 410 Euro unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich Mehrwertsteuer. Weitere Informationen und technische Detail über das Impact 1000 von Epos bietet der Hersteller unter diesem Link.