Die deutsche Epson-Niederlassung präsentiert passend für die Anforderungen einer sich verändernden Arbeitswelt den neuen Einzugsscanner WorkForce DS-730N. Der Scanner unterstützt die Digitalisierung von Papierdokumenten zentral bei deren Eingang im Unternehmen und verringert das aufwendige Verarbeiten papiergebundener Dokumente für andere Mitarbeiter, heißt es aus Meerbusch weiter.

Entsprechend vieler Kundenwünsche besitzt das Gerät neben USB 2.0- und LAN-Anschluss, Treiber und Scan-Schnittstellen für Linux, Mac und Windows, um den Aufbau einfacher und effizienter Arbeitsabläufe zu unterstützen. Auf dem Farbdisplay sei der gerade laufende Task gut erkennbar, sodass Fehlbedienungen praktisch ausgeschlossen sind, wirbt Epson.

Per WebConfig können Aufgaben voreingestellt und einer von drei Tasten zum schnellen Versand zugewiesen werden. So können die Scans auf Knopfdruck als E-Mail-Anhang an bis zu 300 separate Kontakte gesendet oder in Ordnern, auf FTP, SFTP, in Cloud-Services oder ausgewählten Anwendungen gespeichert werden.

Wenn es sein muss, auch ohne PC

Weitere prägnante Merkmale des Epson WorkForce DS-730N sind unter anderem die 100-Blatt-Kapazität des Dokumenteneinzugs, das tägliche Scanvolumen von 4.500 Seiten sowie das Papiermanagement, welches Medien von 27 bis 413 g/m² und bis zu sechs Meter Länge verarbeiten kann. Ein aktives Rolleinzugssystem und integrierte Ultraschallsensoren verhindern den gleichzeitigen Einzug von mehreren Seiten. Auch ein langsamer Scan-Modus zur Schonung empfindlicher Unterlagen ist vorhanden.

„Da die Arbeitsumgebungen in Betrieben derzeit einem starken Wandel unterliegen, kommt der WorkForce DS-730N zum richtigen Zeitpunkt auf den Markt“, so Jörn von Ahlen, Leiter Marketing bei der Epson Deutschland GmbH. „Durch den Scan von Papierdokumenten direkt nach ihrem Eingang in ein Unternehmen wird der manuelle Umgang mit Papier minimiert.“

„Dank der Funktion ‚WebConfig‘ werden direkt über drei Tasten am Bedienfeld Voreinstellungen für Scan-Jobs ausgewählt und diese dann selbst ohne PC oder Server ausgeführt“, ergänzt von Ahlen. „Dabei sind bis zu neun Scanziele direkt am Gerät auswählbar, beziehungsweise bis zu 30 über einen angeschlossenen PC.“

Der neue WorkForce DS-730N ist mit 12 Monaten Vor-Ort-Service ab November 2020 zu einem UVP von 509,24 Euro inkl. MwSt. im qualifizierten Handel verfügbar.