Epson bringt eine Variante des im letzten Jahr vorgestellten 24-Zoll-Druckers SureColor SC-F500 auf den Markt. Der Newcomer SC-F501 verarbeitet im Gegensatz zu seinem Bruder fluoreszierenden Tinten. Wo beim SC-F500 Gelb und Magenta zum Einsatz kommen, ist der F501 mit leuchtender Tinte bestückt.

Epson will mit dem SureColor SC-F501 unter anderem Werbeunternehmen, Textilhersteller und Werbeartikelproduzenten ansprechen. So lassen sich beispielsweise Textilien und Werbeartikel wie Smartphone-Hüllen, Becher, Mousepads, T-Shirts oder Kissen mit einem besonderen Look produzieren.

Nachfüllbare Tinte

Die weiteren technischen Spezifikationen sind identisch: Das Gerät druckt mit bis zu 61 Zentimetern Breite oder bis zum Format A1+. Die eingesetzten Tintenfläschchen fassen jeweils 140 Milliliter. Mit ihnen kann sogar während des laufenden Druckauftrags Tinte nachgefüllt werden.

Bedient wird das Modell durch ein 4,3-Zoll-Touch-Display. Der SC-F501 lässt sich dabei über USB, Ethernet oder WLAN ansteuern. Der SureColor SC-F501 soll noch im Mai 2020 auf den Markt kommen. Einen Preis nennt Epson nicht.