Der Drucker WorkForce Pro EP-C800RDW und das Multifunktionsgerät (MFP) WorkForce Pro EM-C800RDWF verfügen über das Replaceable Ink Pack System (RIPS) von Epson. Durch das spezielle energiesparende Tintensystem können sie neben der außergewöhnlich hohen Reichweite auch ein kompaktes, platzsparendes Gehäuse, sparsamen Stromverbrauch und hohe Druckgeschwindigkeit vorweisen.

Heat-Free-Tintenstrahltechnologie

Die Drucker benötigen durch die Heat-Free-Technologie von Epson keine Wärme im Druckprozess und verbrauchen somit weniger Strom als vergleichbare Laserdrucker, so der japanische Hersteller. Dadurch kann auch die erste Monodruck-Seite nach bereits 4,8 Sekunden ausgegeben werden. Beide Geräte sind für Druckgeschwindigkeiten von bis zu 25 Seiten pro Minute ausgelegt und können mit optionalen Papierzuführungen bis zu 1.830 Blatt verarbeiten.

Epson priorisiert die neuen Geräte mit ihrer intuitiven Bedienoberfläche für den Einsatz in kleinen Arbeitsgruppen mit hohem Druckaufkommen. Der MFP WorkForce Pro EM-C800RDWF bietet zusätzlich die Möglichkeit, Scans mit einer Duplex-Scan-Geschwindigkeit von bis zu 60 Bildern pro Minute zu erstellen. Zudem ist er mit vielen Angeboten ausgewählter ISV-Lösungen von Drittanbietern kompatibel und lässt sich auch problemlos in bestehende Flotten, Workflows und Infrastrukturen integrieren, so Epson.

"Dank unserer RIPS-Technologie haben diese Drucker eine Reichweite von bis zu 50.000 in Schwarzweiß", wirbt Jens Greine, Head of Sales Office Printing DACH bei Epson Deutschland. "Dies steigert nicht nur die Produktivität der Anwender und reduziert den Aufwand für Beschaffung, Lagerung und Entsorgung, auch die Produktausfallzeiten werden verringert. Damit unterstützen wir die Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele unserer Kunden signifikant."

Preis und Verfügbarkeit

Die neuen WorkForce Pro EM-C800RDWF und EP-C800RDW sind laut Hersteller ab September 2024 bei qualifizierten Händlern verfügbar. Epson nennt wie immer keine Preise für seine Business-Produkte und verweist auf den Fachhandel, der den MFP um rund 1.000 Euro und den Drucker um 800 Euro plus Mehrwertsteuer anbietet.

