Angaben und Messungen der Helligkeit von Projektoren werden von international anerkannten Normungsgremien definiert, darunter die Internationale Organisation für Normung (International Organization for Standardization, ISO) und das Internationale Komitee für Display-Metrologie (International Committee for Display Metrology, ICDM). Das ICDM veröffentlicht die "Information Display Measurement Standards (IDMS)", in denen die Methodik für die separate Messung der Farb- und Weißhelligkeit von Projektoren festgelegt sind.

Dass manche Hersteller es mit diesen Angaben nicht ganz so genau nehmen, ärgert Epson. So hatte der japanischen Hersteller kürzlich eine Klage gegen die Angaben von Amazon-Vertriebspartner XGIMI eingereicht. Nun haben sich die Parteien verglichen. Nun hat XGIMI zugestimmt, weltweit die Lumenwerte für Projektoren zu korrigieren.

Konkret handelt es sich um folgende Produkte:

· XGIMI Horizon Pro (XK03H) wird von 2200 Lumen auf 1500 Lumen reduziert

· XGIMI Horizon (XK03K) wird von 2200 Lumen auf 1500 Lumen reduziert

· XGIMI Halo (WK03A) wird von 800 Lumen auf 600 Lumen reduziert

· XGIMI Elfin (XL03A) wird von 800 Lumen auf 600 Lumen reduziert

Sieg für den Verbraucherschutz

Bei Epson wertet man den Vergleich als einen Sieg für den Verbraucherschutz: "Nahezu alle wichtigen Konsumgüter oder Dienstleistung werden anhand von Standards bewertet oder gemessen. Von anerkannten Standards für die Fahrzeugherstellung und -sicherheit bis hin zu Vorgaben für Elektronik und Lebensmittel tragen Standards dazu bei, Genauigkeit und Verlässlichkeit für Verbraucher sicherzustellen", erklärt Mike Isgrig, Vice President, Consumer Sales and Marketing, Epson America. Die nun durch XGIMI erfolgte Korrektur der Helligkeitswerte trage dazu bei, dass Käufer wissen, welche Helligkeit des Projektors sie wirklich erwarten können.

Epson sieht sich nun im Bemühen gestärkt, dass international anerkannte und akzeptierte Helligkeitsstandards von Produzenten verwendet werden. Zudem warnt der Hersteller vor irreführenden Angaben wie "Lux", "LED-Lumen", "CVIA" oder "Lampenhelligkeit", die nicht der standardisierten Methodik entsprechen und daher die Vergleichbarkeit der Leistung von Projektoren erheblich beeinträchtigen. Dies gilt insbesondere beim Einkauf auf Amazon und anderen Online-Marktplätzen.

