Der Multifunktionsdrucker Epson Expression Home XP-4100 ist der Nachfolger des XP-452. Bereits kurz nach seiner Einführung im Spätsommer 2019 sinkt die Epson-Preisempfehlung von 110 auf 99,99 Euro und damit ganz knapp unter die wichtige 100-Euro-Grenze. Die Neuheiten halten sich beim aktuellen Modell in Grenzen. Erwähnenswert ist, dass der Hersteller das Gehäusedesign sehr kompakt hält, trotzdem aber nicht auf eine Duplex-Einheit verzichtet, mit der sich das Blatt automatisch im Gehäuseinneren wendet, um die Rückseite zu bedrucken. Das ist nicht selbstverständlich in der Preisklasse und klappt im Test reibungslos.

TEST-FAZIT: Epson Expression Home XP-4100

TESTERGEBNIS (NOTEN) Epson Expression Home XP-4100 Qualität (40%) 2,28 Geschwindigkeit (20%) 4,51 Handhabung (15%) 3,23 Ausstattung (15%) 4,44 Service (10%) 3,30 Auf-/Abwertung -0,25 (Apple Airprint, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print, Epson Connect, Apps) Testnote befriedigend (3,05) Preisurteil sehr preiswert

Angesichts der kompakten Bauweise wäre der Multifunktionsdrucker eigentlich gut geeignet für einen Platz auf dem Schreibtisch. Allerdings ist das Betriebsgeräusch vergleichsweise laut und stört deshalb sensible Nutzer, wenn das Gerät direkt neben ihnen steht. Ein anderer Punkt spricht jedoch noch stärker gegen den Epson Expression Home XP-4100: Denn das Gerät zum Drucken, Scannen und Kopieren ist zwar im Anschaffungspreis günstig, entpuppt sich jedoch im Test als sehr teuer in den Folgekosten. Gerade die Farbseite liegt deutlich über vergleichbaren Multifunktionsdruckern in der Klasse bis 100 Euro. Zu loben gibt es aber auch etwas: Denn nun hat Epson auch in der Einstiegsklasse die Ausstattung mit einer Duplex-Druckeinheit erweitert. Gleichzeitig fällt das Vorschaudisplay gut aus, obwohl es keine Touch-Funktion mitbringt. Das Epson-Modell gibt es wahlweise auch in einem weißen Gehäuse - dann als Epson Expression Home XP-4105.



Pro

+ kompakte Bauweise

+ Farbdisplay

+ Duplex-Druck und -Kopie

Contra

- kein echter Ausschalter

- lautes Druckgeräusch

- sehr hohe Seitenpreise

Ausstattung - Display, aber ohne Touch

Neben der Duplex-Einheit fürs Drucken und Kopieren lässt sich auch das klappbare Display als bemerkenswertes Ausstattungsfeature nennen. Es bringt zwar keine Touch-Funktion mit, ist jedoch für die Geräteklasse üppig und gut über die OK- und Pfeil-Sensorfelder bedienbar.

Die Anschlussauswahl beschränkt sich auf USB 2.0 sowie die Drahtlosschnittstellen WLAN-n und Wi-Fi Direct. Sonstige Ports wie etwa einen USB-Host hat sich Epson beim Expression Home XP-4100 gespart. Dafür beherrscht der Multifunktionsdrucker die gängigen Standards des Mobildrucks mit Apple Airprint, und Google Cloud Print. Dazu gibt es noch das herstellereigene Epson Connect inklusive der Hersteller-Apps.

Als Papierzufuhr dient das hintere Fach, das maximal 100 Blatt Normalpapier oder bis zu 20 Fotomedien fasst. Für den Betrieb müssen Sie sowohl die Zufuhr als auch die Papierablage ausklappen. Damit geht die Kompaktheit deutlich in Höhe und Tiefe verloren.

AUSSTATTUNG Epson Expression Home XP-4100 (Note: 4,44) Anschlüsse USB 2.0, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct Extras Flachbettscanner, Bildschirm, Duplexdruck, Randlosdruck Software Epson Photo+, Epson Printer Connection Checker, Epson Scan OCR, Epson Scan Smart Treiber Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Mac-OS Faxen ohne PC möglich nein

Verbrauch - satte Folgekosten

Im Inneren des Epson Expression Home XP-4100 sitzen vier Einzelpatronen für die Farben Blau, Rot, Gelb und Schwarz der Serie 603 (Seestern). Die Schwarztinte ist pigmentiert, die Farben farbstoffbasierend. Auch wenn Sie Patronen mit hoher Reichweite als Multipack mit allen Farben kaufen, errechnen sich hohe Folgekosten, wie 4,1 Cent für das schwarzweiße sowie 17,4 Cent für das farbige Blatt zeigen. Dabei können Sie eventuell bei der Monochrom-Seite noch ein Auge zudrücken, die Farbseite liegt aber fast 10 Cent über dem Mitbewerb und ist damit deutlich zu teuer.

Auch beim Energieverhalten gibt es Grund zum Meckern. Denn der Epson Expression Home XP-4100 trennt sich ausgeschaltet nicht komplett vom Stromnetz. Im Test zeigt das Messgerät noch 0,3 Watt an - ein unnötiger Verbrauch.

VERBRAUCH Epson Expression Home XP-4100 Stromverbrauch: Aus / Ruhemodus / Betrieb 0,3 / 0,7 / 12,0 Watt Seitenkosten: Schwarzweiß / Farbe 4,1 / 17,4 Cent pro Seite

Geschwindigkeit - gemächlich und gut hörbar

Der Multifunktionsdrucker ist als Einzelplatzgerät für zu Hause gedacht. Sicher kommt es hier nicht auf jede Sekunde an. Allerdings wollen Sie auch hier nicht unnötig lange auf Drucke, Scans und Kopien warten. Beim Epson Expression Home XP-4100 ist jedoch Geduld gefragt - besonders, wenn Farbe im Spiel ist. So warten wir auf zehn Seiten aus Acrobat mit 4:03 Minuten vergleichsweise lange. Auch ein A4-Foto ist mit 4:09 Minuten nicht gerade flott fertig. Etwas besser sieht es bei Textdrucken aus. Unser zehnseitiges Textdokument liegt nach ordentlichen 1:01 Minuten fertig im Ausgabefach. Auch in den Kopier- und Scandisziplinen erhalten wir Messergebnisse, mit denen der Testkandidat keine Auszeichnung abräumt.

Dabei sollten lärmempfindliche Anwender aufpassen. Denn das Druckgeräusch beim Epson Expression Home XP-4100 ist deutlich vernehmbar. Und das bei einem Gerät, das vielfach auf oder direkt neben dem Schreibtisch unterkommen soll.

GESCHWINDIGKEIT Epson Expression Home XP-4100 (Note: 4,51) Drucken (s/w): 1 Seite Text, Qualitätsmodus / 10 Seiten Text, Normalmodus / Grafik, Normalmodus / Grafik, Qualitätsmodus 1:04 / 1:01 / 0:13 / 1:41 Minuten Drucken (Farbe): 10 Seiten PDF / A4-Foto, Normalmodus / A4-Foto, Fotopapier / randl. Foto (10 x 15 cm) 4:03 / 0:26 / 4:09 / 2:38 Minuten Scannen: Farbe, Text, Vorschau, Graustufen 0:25 / 0:12 / 0:10 / 0:12 Minuten Kopieren (s/w): 5 Seiten, 1 Seite 0:53 / 0:14 Minuten Kopieren (Farbe): 1 Seite 0:34 Minuten

Qualität - für die Geräteklasse gute Scanschärfe

Trotzdem der Multifunktionsdrucker einen CIS-Scanner mitbringt, fällt die Scanschärfe im Test selbst in die Tiefe vergleichsweise gut aus. Allerdings verliert der Epson Expression Home XP-4100 beim Kopieren relativ viele Details. Im Test sehen wir das anhand von Hintergrundflächen in Pastelltönen beim Original, die auf der Kopie nur noch als weiße Flächen wiedergegeben sind. Zu loben ist, dass der Beschnitt beim Kopieren nur minimal ausfällt. Außerdem hat Epson den Druckertreiber beim Expression Home XP-4100 um den Modus "Normal Vivid" erweitert. Hier steigt zwar der Tintenauftrag, gleichzeitig werden die Farben aber auch satter und leuchtender dargestellt. Im Test erzeugt der Multifunktionsdrucker helle Farben und gut gesättigte Buchstaben. Letztere sind jedoch mit Mini-Treppchen versehen, die die Lesbarkeit verringern können, wenn Texte sehr klein gedruckt sind.

ALLGEMEINE DATEN Epson Expression Home XP-4100 Testkategorie Multifunktionsgeräte Multifunktionsgerät-Hersteller Epson Internetadresse von Epson www.epson.de Preis (unverbindliche Preisempfehlung) 100 Euro Epsons technische Hotline 02159/9279500 Garantie des Herstellers 12 Monate

DIE TECHNISCHEN DATEN Epson Expression Home XP-4100 Drucktechnik / Anzahl der Druckfarben / Anzahl der Patronen Tintenstrahl / 4 / 4 Treiberversion: Drucker / Scanner 3.00.00.00 / 1.0.0