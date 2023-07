Die Düsseldorfer Epson-Niederlassung stellt die neuen DS-C330 und DS-C490 sowie ES-C320W und ES-C380W vor. Den Einzug-Scannern ist gemeinsam, dass sie sehr kompakt sind und auch im Betrieb nur wenig Platz auf dem Schreibtisch benötigen. Mit einem per Hebel wählbaren geraden oder U-förmigen Papierweg können Anwender je nach Scanobjekt den optimalen Medienweg wählen.

Effiziente Workflows bei wenig Stellplatz

Dabei wurde besonderes Augenmerk auf hybride Arbeitsweisen etwa in gemeinsam genutzten Arbeitsplätzen in beengten Büros geachtet. Durch das Umlegen eines Hebels kann zwischen einem U-förmigen und geraden Papierweg gewechselt werden, sodass ein flexibleres Medienhandling möglich wird. Damit scannen die Neuzugänge DIN A4-Dokumenten und Belege ebenso wie lange Kassenbons und dickere Medien, wie Personalausweise oder Reisepässe. Je nach Modell können dabei Scan-Geschwindigkeiten von bis zu 40 Seiten pro Minute (DS-C490) erreicht werden.

Die Geräte ES-C320W und ES-C380W im schwarzen Gehäuse unterstützen zudem drahtloses Scannen. Beim ES-C380W ist zudem Epson ScanWay integriert, bei dem das Gerät nicht an einen PC angebunden sein muss, sondern direkt in die gängigen Cloud-basierten Dienste wie OneDrive, SharePoint Online oder Microsoft Teams scannen kann. Dabei hilft ein groß dimensionierter Touchscreen, der den Scanvorgang einfach und intuitiv steuert, verspricht Epson in seiner Meldung.

WiFi-Modelle mit Android- und iOS-Apps

Alle Modelle verfügen über eine Reihe an Funktionen zur Optimierung von Bildern und Texten. Ebenfalls stehen eine OCR-Verarbeitung, eine Papierschutzfunktion, eine komfortable Auswahl von Speicherorten per Knopfdruck und passenden Workflows zur Verfügung. TWAIN-Treiber für Windows und Mac sorgen für einen problemlosen Anschluss.

Die ES-Modelle kommen zudem mit der Software Epson ScanSmart für Windows und Mac sowie Epson Smart Panel für Android und iOS. Bei den DS-Modellen im weißen Gehäuse ist die Business Scansoftware Epson Document Capture Pro für Windows und Epson Document Capture für MacOS dabei.

Nicht unerwähnt bleiben sollen die Bemühungen von Epson beim Thema Umwelt und Nachhaltigkeit, bis zum Jahr 2050 ohne den Einsatz unwiederbringlicher Bodenschätze wie Öl und Metall auskommen zu wollen. Die Gehäuse der neuen DS- und ES-Scanner bestehen bereits aus bis zu 30 Prozent recyceltem Kunststoff.

Preise und Verfügbarkeit

Der Epson ES-C380W hat eine unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer von 429 Euro, der ES-C320W zirka 309 Euro, beim DS-C490 werden 579 Euro fällig und der DS-C330 wird rund 309 Euro kosten. Alle vier Geräte sollen bereits ab Juli 2023 erhältlich sein. Mehr Informationen und weitere technische Daten verrät Epson unter dem Link zu den jeweiligen Modellen.