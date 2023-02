Die drei neuen Multifunktionsgeräte von Epson sind der EcoTank ET-4810, ein 4in1-Gerät mit Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktion sowie die 3in1-Modelle ET-2840 und ET-2830 ohne Faxfunktion. Dazu kommt mit dem ET-18100 ein A3+-Fotodrucker mit 6-Farb-System, der für Agenturen, Marketingabteilungen oder Fotoliebhaber gedacht ist.

Extrem günstige Tinte

Anstelle von Tintenpatronen besitzen alle EcoTanks großvolumige, nachfüllbare Tintentanks mit einer Reichweite von mehreren tausend Seiten. Bei den neuen Geräten achtete Epson besonders auf ein kompaktes Design für den Einsatz in beengten Umgebungen oder dem Homeoffice. Diverse Anschlussmöglichkeiten sowie die "Smart Panel App"erleichtern die Integration in bestehende IT-Umgebungen.

Die Tintenflaschen garantieren ein zügiges, preiswertes und sauberes Nachfüllen der Tinte. Laut Epson kann der Kunde mit dem EcoTank-Drucksystem bis zu 90 Prozent der Druckkosten einsparen. Die Heat-Free-Drucktechnologie sorgt zudem für hohe Produktivität bei geringem Stromverbrauch, was die Betriebskosten zusätzlich senkt. Auch wird dank der Nachfüllflaschen der anfallende Plastikmüll verringert, da mit ihnen bis zu 4.300 Seiten in Schwarzweiß oder 7.300 Seiten in Farbe gedruckt werden können - dies wären rund 72 Tintenpatronen, so Epson.

Nachhaltiges und sauberes Drucken

Die EcoTanks ET-4810, ET-2840 und ET-2830 werden zu rund 30 Prozent aus recyceltem Material hergestellt. Bei diesen Modellen können außerdem die Resttintenbehälter selbst ausgetauscht werden. Alle neuen EcoTanks verfügen über ein Papierfach für rund 100 Blatt, der ET-4810 zusätzlich über einen 30 Seiten fassenden Papiereinzug.

"Dank der großen Modellvielfalt an Epson EcoTank-Druckern ist diese Linie die ideale Lösung für alle Familien und kleinen Büros", erklärt Christian Langenberg, Manager Business Management C&C-Channel. "Die neuen multifunktionalen EcoTank DIN-A4-Drucker ET-4810, ET-2840 und ET-2830 zeichnen sich dabei durch Druckgeschwindigkeiten von bis zu 15 Seiten pro Minute aus, wobei die ET-4810 und ET-2840 zusätzlich über ein 3,7 cm großes LC-Display verfügen, welches die Navigation im Menü erleichtert. Der EcoTank ET-18100 ist mit einem 6-Farben-Tintenset (C, M, Y, K, LC, LM) ausgestattet, mit dem besonders hochwertige Fotodrucke bis zum Format A3+ erstellt werden."

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen A4-EcoTanks sind ab sofort, der ET-18100 ist ab März 2023 im Fachhandel verfügbar. Die Preise betragen als unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer für Deutschland und Österreich 799,99 Euro für den A3-Drucker Epson EcoTank ET-18100, 409,99 Euro für den ET-4810, 319,99 Euro für den ET-2840 und 289,99 für den ET-2830. In der Schweiz verlangt Epson CHF 849,90, CHF 434,90, CHF 339,90 und CHF 309,90.

Mehr über die neuen Modelle und deren technische Details sowie über das EcoTank-System stellt Epson unter diesem Link zur Verfügung.