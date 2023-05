Epson hat sich einiges vorgenommen: Im Druckerbereich will man die großen Kopiererhersteller ärgern und demnächst steht der Umzug der deutschen Niederlassung von Meerbusch nach Düsseldorf an. Nun stellt sich das japanische Unternehmen in der DACH-Region neu auf, um die künftigen Aufgaben zu meistern.

Dafür hat Michael Rabbe als Country Manager von Epson Deutschland die Gesamtverantwortung Vertrieb für alle Produktbereiche des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen. Er wird an den bisherigen County Manager, Henning Ohlsson, berichten, der weiterhin als Geschäftsführer agiert. Der Vertrieb von Projektoren in den nordischen Ländern wird Rabbe neben seinen neuen Aufgaben weiterhin leiten.

Kunden bei Nachhaltigkeit unterstützen

Rabbe ist bereits seit 14 Jahren bei Epson. Er begann als Vertriebsleiter Business Systems. 2016 übernahm er als Head of Business Sales die Leitung des Fachhandelsvertriebs für Epson Business Drucker, Scanner und Projektionslösungen. In dieser Funktion war er maßgeblich daran beteiligt, Business-Ink-Drucker als Alternative zu Lasergeräten zu etablieren. Vor seiner Tätigkeit für die Japaner war er 16 Jahre bei Torex Retail Solutions.

Der neue DACH-Vertriebschef sieht es als seine Aufgabe, auf sich verändernde Märkte einzustellen: "Epson ist mit seinen Technologien zukunftsfähig aufgestellt und kann mit einem sehr breiten, überzeugenden Portfolio punkten", meint Rabbe. Er wolle Kunden dabei unterstützen, nachhaltig zu arbeiten und mit der Digitalisierung Schritt zu halten.

Espon-Geschäftsführer Henning Ohlsson sieht in Rabbe eine "Führungspersönlichkeit, die Menschen mitnimmt und motiviert". Man habe mit ihm gleichermaßen einen absoluten Vertriebsprofi und Epson Kenner für diese Position gewonnen. "Mit unseren Wurzeln als japanischer Konzern und dem damit einhergehenden Qualitätsversprechen ist er ebenso gut vertraut wie mit den Ansprüchen unserer Kunden aus verschiedenen Bereichen", erläutert Ohlsson.

