Wie Druckerhersteller Epson mitteilt, hat die Primasello GmbH aus Frankfurt/M. eine benutzerfreundliche Kassenlösung, basierend auf dem Epson TM-m30II-SL mPOS-Drucker herausgebracht. Die intuitiv bedienbare Primasello E750s legt dabei den Fokus auf ein kompaktes Design sowie hohe Flexibilität. Zahlreiche Anschlüsse sorgen für problemlose Erweiterungen mit Peripheriegeräten wie Barcode-Scanner, Kassenlade oder Payment.

Fest installierte Tablet-Halterung

Das für die Eingabe genutzte Tablet wird sicher und stabil in der am TM-m30II-SL angeflanschten Halterung angeschlossen. Das spart Platz auf dem Tresen und hält Ordnung. Ebenfalls ist in der Primasello E750s eine Epson TSE integriert, sodass sie sofort nach dem Auspacken fiskalgerecht nach GoBD und im Rahmen der Kassensicherungsverordnung (KassenSichV) eingesetzt werden kann. Die Bonieroberfläche lässt sich frei gestalten und den Bedürfnissen jedes Unternehmens anpassen.

Die Anforderung der KassenSichV ist gerade für kleine und mittelständische Unternehmen schwierig, da die Einrichtung einer TSE mit hohen Kosten verbunden sein kann. In der Komplettlösung ist diese TSE bereits enthalten, sodass die Zielgruppen Bäckereien, Kosmetikstudios, Friseur- und Imbissbetriebe, Kioske, Einzelhändler oder Gastro-Unternehmen mit der Primasello E750s eine schlüsselfertige, fiskalgerechte Kassenlösung erhalten. Dies spart Zeit, minimiert Fehler und richtet den Fokus wieder auf das Kerngeschäft, so Epson.

Die Vorteile des Epson TM-m30II-SL

Der TM-m30II-SL ist eine kompakte mPOS-Kassenlösung, die den Direktdruck von jedem mobilen Gerät ohne Installation oder Update von Treibern ermöglicht. Sie besteht aus dem TM-m30II-H Drucker und einer integrierten Tablet-Halterung, passend für gängige Tablet-PCs. "Network Tethering" macht die kabelgebundene Netzwerkverbindung für das Tablet nutzbar und "Tablet Sync and Charge" ermöglicht den Druck und die Stromversorgung des Tablets über ein einziges Kabel. Das Gerät kann horizontal, vertikal oder an der Wand hängend installiert werden.

Die Produkte sind über den Fachhandel ab sofort verfügbar. Weitere Informationen über das Komplettsystem Primasello E750s für 1.099 Euro (UVP) finden sich unter diesem Link, für die Epson Kasse TM-m30II-SL zu 399 Euro unverbindlicher Preisempfehlung exklusive Mehrwertsteuer gibt es hier weitere Details.