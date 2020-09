Die deutsche Epson-Niederlassung und die Chefs Culinar Software und Consulting GmbH & Co. KG bieten Unternehmen ab sofort speziell auf die Ansprüche von Gastronomie und Hotellerie abgestimmte KassenSichV-konforme Kassenlösungen an. Mit der in Weeze am Niederrhein ansässigen Firma, erweitert Epson die Palette der Kooperationspartner um einen weiteren Spezialisten der Sparte Gastronomie und Hotel.

Epson hebt bei Culinaro Kasse vor allem die Modularität und die Ausfallsicherheit hervor. Die zugehörige App sei intuitiv bedienbar, sodass Mitarbeiter auch in stressigen Situationen stets die Übersicht behalten können. Alle getätigten Transaktionen werden mit sämtlichen relevanten Daten sicher in der Cloud gespeichert, verspricht der Hersteller. Schnittstellen zu gängigen Softwarepaketen sowie Erweiterungen, wie etwa ein Kassenbuch, runden das Angebot ab.

Chefs Culinar bietet Gastro- und Hotellerie-Kunden jeder Größe professionelle, cloudbasierte Kassenlösungen an, die durch die im Epson TM-m30 Bon-Drucker integrierte TSE (Technische Sicherheitseinrichtung) alle Anforderungen der bereits 2017 beschlossenen KassenSichV erfüllen. Die TSE von Epson ist vom BSI zertifiziert und biete so den Unternehmen eine rechtssichere Fiskal-Lösung, teilt Epson weiter mit.

„Service wird bei Culinaro Kasse großgeschrieben“, so Robin Arras, Produktmanager von Culinaro Kasse bei Chefs Culinar. „Dieser reicht von der Konfiguration der Kasse bis hin zum 24/7-Support nach der Live-Schaltung. Wir bieten unseren Kunden eine komfortable und zuverlässige TSE-Lösung und haben uns daher für Epson entschieden.“

