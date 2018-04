Die Equinix, Inc. aus dem kalifornischen Redwood City ist ein globaler Anbieter von Interconnection- und Rechenzentrumsdienstleistungen. Zur verstärkten Markteinführung in der Region ernannte das Unternehmen Brenden Rawle zum Director of Interconnection für EMEA. Rawle war bisher als Senior Principal Solutions Architect bei Equinix in EMEA tätig und übernimmt nun die Leitung des neu gebildeten Interconnections Solutions Teams, um Equinix Internet Exchange in elf neuen Märkten zu etablieren.

Vor seiner Zeit bei Equinix hatte Brenden Rawle diverse leitende Jobs bei führenden Technologieunternehmen, wie etwa als Lead Consultant bei Juniper Networks. Weitere Stationen waren Dell oder Cable & Wireless war er hauptsächlich von London aus an Transformations-Projekten in der EMEA-Region beteiligt war. Rawle hat Erfahrung in der Leitung von Ingenieur-Teams und arbeitete mit zahlreichen großen Providern in den Bereichen Betrieb, Network Design und Architektur zusammen.

"Ich freue mich sehr, dass Brenden Rawle die neu geschaffene Position als Director of Interconnection in der EMEA-Region übernimmt", erklärt Michael Winterson, Managing Director bei Equinix Services. "Brenden ist seit fast drei Jahren bei Equinix, hat in dieser Zeit entscheidend zum Erfolg unseres Unternehmens beigetragen und dabei eindrucksvoll die Fähigkeiten unter Beweis gestellt, die es braucht, um diese neue Position zu besetzen. In seiner neuen Rolle wird er ein starkes Team führen, das über eine Vielfalt an Erfahrungen und Expertise im Bereich Interconnection verfügt."

"Ich freue mich sehr, das neue Interconnections Solutions Team in der EMEA-Region zu leiten, insbesondere da Interconnection heutzutage ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Unternehmen ist", beschreibt Brenden Rawle, Director Interconnection bei Equinix EMEA, seine neue Aufgabe.

"Mit dem weltweiten explosionsartigen Anstieg des Datenvolumens setzen Unternehmen zunehmend auf Datentransfers und Geschäftsvorgänge, die zwischen verschiedenen Servern an unterschiedlichen IT-Exchange-Points stattfinden. Mit der richtigen Interconnection-Strategie können Unternehmen selbst die ambitioniertesten Ziele erreichen. Dabei werde ich unsere Kunden unterstützen", ergänzt Rawle. (KEW)