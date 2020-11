Im Zuge der beschleunigten Digitalisierung wächst auch die Nachfrage nach Rechenzentrumsdiensten und nach privater Konnektivität. Equinix bietet genau diese Services an und sieht sich aktuell in der Lage, den Direktvertrieb in Deutschland mit einer Neubesetzung zu stärken.

Als neues Mitglied der lokalen Geschäftsführung von Equinix verantwortet Sabine Schaar die Leitung des direkten Endkundengeschäfts im Großkundensegment. Folgende Branchen adressiert der Colocation-Anbieter direkt: Finanzdienstleister, Automobil- und Maschinenbauer, diskrete Fertiger, Hersteller von Konsumgütern und Retailer. Schaar soll Equinix' Vertriebsstrategie in Deutschland weiterentwickeln, bestehende Kundenbeziehungen ausbauen sowie neue Endkundensegmente für den Rechenzentrumsdienstanbieter gewinnen.

Mit Sabine Schaar gewinnt Equinix eine erfahrene Führungskraft mit langjähriger Erfahrung als Mitglied der Geschäftsleitung im Technologiesektor. Die vergangenen fünfeinhalb Jahre war sie beim Beratungsunternehmen Capgemini Deutschland GmbH beschäftigt - unter anderem als Chief Sales Officer und als Leiterin des Marktsegments Consumer Products & Retail in der Business Unit Germany.

Von Juli 2006 bis Januar 2016 hat Sabine Schaar bei Lufthansa Systems gearbeitet - zuletzt als Vice President mit der Verantwortung für die Business Unit "Tourismus und Services". Davor war sie zwei Jahre lang als Mitglied der Geschäftsführung Deutschland für British Telekom tätig. Ihre berufliche Laufbahn startete Schaar 1996 im Vertrieb der Deutschen Telekom. Von dort führte sie der Weg zuerst zu T-Systems, wo sie ab 2002 anderthalb Jahre die Kundensegment "Retail", "Reise" und "Transport" verantwortete.

Schaar freut sich bereits, bei Equinix neue Kundensegmente zu erschließen, Unternehmen bei ihrer digitalen Transformation zu begleiten und die Position des Colocation-Anbieters im deutschen Markt zu stärken: "Leistungsstarke digitale Infrastrukturen und eine schnelle und sichere Vernetzung mit relevanten Partnern und Clouds sind im digitalen Zeitalter grundlegende Voraussetzungen für den Geschäftserfolg."

Schaars Chef und Managing Director bei Equinix Deutschland, Jens-Peter Feidner, hält sie für die Idealbesetzung: "Sie verstärkt unser Sales-Team genau zum richtigen Zeitpunkt. Mit ihren mehr als 20 Jahren Erfahrung im Technologiesektor und vielfältiger Expertise in unterschiedlichen Branchen - von Finanz- und Telekommunikation über Automobil bis hin zu Fertigung und Einzelhandel - bringt sie ideale Voraussetzungen mit, um das Wachstum unseres Unternehmens voranzutreiben und um unser Kundenportfolio in Deutschland auszubauen."