Itconic ist ein Anbieter von Rechenzentrums-, Konnektivitäts- und Cloud-Infrastrukturen in Spanien und Portugal, der im zweiten Quartal 2017 genau 55,5 Millionen Euro eingenommen hat. Mit der Akquisition dieses Colocation-Anbieters erwirbt Equinix auch die Itconic-Tochter CloudMas, die Unternehmen bei Einführung und Nutzung von Cloud-Dienstleistungen unterstützt. Der Kaufpreis beträgt 215 Millionen Euro in bar.

Dafür erhält Equinix insgesamt 250 weitere Mitarbeiter und fünf Rechenzentren in vier Städten - zwei in Madrid und jeweils eines in Barcelona, Sevilla und Lissabon, wo über 400 Kunden auf der iberischen Halbinsel ihre Rechenkapazitäten hosten lassen. Zu diesen interessantesten Kunden dort zählen L'Oreal, Vueling, Deloitte, BNP Paribas, Repsol, Real Madrid und die Bank of America.

Nacht dem Erwerb von Itconic kann Equinix nun zusätzliche Interconnection-Kapazitäten in Schlüsselmärkten anbieten. Gleichzeitig ist der Rechenzentrumsbetreiber eigenen Angaben zur Folge nun in der Lage, den wachsenden Datenverkehr zwischen Europa, Lateinamerika und Afrika zu bewältigen - via Tiefseekabel.