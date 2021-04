Nach dem Tod von Lee Kun-hee, Chef des Samsung-Konzerns und reichstem Mann Südkoreas, hat die Familie nun die Zahlung einer Erbschaftsteuer von mehr als zwölf Billionen Won (8,9 Milliarden Euro) angekündigt. Die Steuerzahlung sei eine der größten in Südkorea und entspreche "dem Drei- bis Vierfachen der Gesamteinnahmen der Regierung durch Nachlasssteuern im vergangenen Jahr", teilte die Familie mit.

Zudem werdem die Familie eine Billion Won für das Gesundheitswesen einschließlich der Impfmittel-Forschung sowie Zehntausende Kunstwerke und Antiquitäten spenden. Lee war im Oktober im Alter von 78 Jahren gestorben. Trotz jahrelanger Bettlägerigkeit war er zuletzt noch Vorsitzender des Smartphone-Marktführers Samsung Electronics.

In den vergangenen Jahren waren Samsung und die Familie des Konzernchefs immer wieder aufgrund Korruptions- und Bestechungsvorwürfen in den Schlagzeilen. Insbesondere war Samsung tief in die Korruptionsaffäre um Südkoreas Ex-Präsidentin Park Geun Hye verwickelt. 2017 musste Lee Jae Yong, Sohn von Lee Kun-hee, und damals inoffizieller Konzernchef und Erbe des südkoreanischen Samsung-Imperiums, wegen Präsidenten-Bestechung sogar eine Haftstrafe antreten. (dpa/pma)