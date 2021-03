Die Verlagerung eines Großteils der Belegschaft aus den Büroräumen in die eigenen vier Wände traf viele Unternehmen unvorbereitet. Zwar werden Homeoffice und Remote-Work-Konzepte seit vielen Jahren diskutiert, umgesetzt und weiterentwickelt, aber meist standen nur Teilbereiche der Belegschaft im Mittelpunkt. Dabei ging es in vielen Fällen vorrangig um Knowledge-Worker, die auch unterwegs erreichbar und produktiv sein sollten oder um Service-Techniker, denen Notebooks beim Kunden zusätzliche Prüfmöglichkeiten eröffnen, eine schnellere Dokumentation ermöglichen oder die Abrechnung erleichtern.

2020 hat uns jedoch gezeigt: Mobile Computing wird in Zukunft allgegenwärtig. Variablere Arbeitsplatzmodelle, mehr aus der Ferne ausübbare Tätigkeiten und der Bedarf nach mehr Flexibilität in allen Bereichen sind dafür die treibenden Kräfte. Das bedeutet für Unternehmen, dass auch die Bandbreite der Anforderungen an die eingesetzten Geräte zunimmt. Auch für Fachhändler und IT-Dienstleister ist das ein wichtiger Wendepunkt. Denn viele der Möglichkeiten, die direkt Unterstützung für effizientere und neue Geschäftsprozesse bieten können, sind bei Kunden nur unzureichend bekannt. Das macht sie aber vom reinen Verkäufer zum Projektpartner.

Der Schlüssel zum Erfolg ist eine lösungsorientierte Unterstützung durch den Hersteller. Hier kann Dynabook auf 35 Jahre Erfahrung, sowie die hohen Standards bei Qualität und Innovationskraft als Nachfolger der Notebook-Sparte von Toshiba zurückgreifen. Dazu kommen die hohen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten der neuen Eigentümer Sharp und Foxconn. Letztere haben sich zusammen mit vorausschauender Planung bereits bei der ersten Umzugswelle ins Homeoffice bemerkbar gemacht: Dynabook blieb lieferfähig und erlaubte es dem Fachhandel trotz der Sonderkonjunktur, den dringenden Bedarf seiner Kunden nach Notebooks zu erfüllen.

Zahlreiche Marktbeobachter haben ihn prognostiziert und teilweise setzt er schon ein: der Digitalisierungsschub durch die Anpassung der Unternehmen an die veränderten Gegebenheiten. Dieser findet gleichzeitig auf mehreren Ebenen statt. Einerseits erleben Tools zur Kollaboration und Kommunikation einen Boom. Andererseits steigt die Nachfrage nach Cloud-Services stark an. Beides soll Firmen helfen, Mitarbeiter auch in Krisensituationen arbeitsfähig zu halten.

Gemeinsam ist beiden boomenden Segmenten zudem, dass sie vor allem den mobilen oder zumindest ortsunabhängigen Zugriff auf Firmenressourcen unterstützen. Dieser wurde zunächst in aller Eile bereitgestellt. Im Zuge einer immer planvolleren Herangehensweise, nachdem die erste Notsituation überwunden ist, stellt sich immer häufiger die Frage, welche Strategie bei mobilen Clients, allen voran Notebooks, mittel- und langfristig die Richtige ist. Um sie zu definieren, müssen Firmen mehrere Faktoren berücksichtigen.

Zuverlässigkeit

Unterwegs und im Homeoffice sind Mitarbeiter in noch höherem Maße auf die Zuverlässigkeit der eingesetzten Technologien angewiesen. Denn trotz Fernwartungsmöglichkeiten ist in vielen Fällen die Fehlerbehebung und Ersatzbeschaffung schwieriger als in der Firma vor Ort - alleine schon deshalb, weil kein Techniker anwesend sein kann. Dynabook ist der einzige Hersteller im Channel, der seine Ausfallraten nicht nur erfasst, sondern auch kommuniziert. Sowohl Händlern als auch Unternehmen wird damit eine realistische Einschätzung der TCO-Kosten (Total Cost of Ownership) ermöglicht.

Noch besser ist aber, wenn es erst gar nicht zum Ausfall kommt. Garantien sind hier Ausdruck des Vertrauens eines Herstellers in die Qualität seiner Produkte - insbesondere, wenn sie deutlich über die gesetzlich vorgeschriebenen Leistungen hinausgehen.

Bei Dynabook unterstreicht die Reliability Guarantee Qualität und Verlässlichkeit der Produkte. Mit ihr bekommen Kunden, sofern innerhalb eines Jahres nach dem Kaufdatum wider Erwarten ein Garantiefall eintritt, nicht nur eine kostenlose Reparatur zugesichert, sondern erhalten zusätzlich den vollen Kaufpreis erstattet. So ein Qualitätsversprechen gibt ein Hersteller nicht leichtfertig.

Flexibilität

Beim Kauf von Notebooks streben Firmen in der Regel eine gewisse Standardisierung an. Das erleichtert es etwa, Austauschgeräte vorzuhalten. Allerdings müssen in vielen vertikalen Märkten - sei es im Gesundheitswesen, der Logistik, bei Servicetechniker oder beim Einsatz in der Industrie - zumindest ein Teil der Geräte sehr spezielle Anforderungen erfüllen.

Neben seinem in die drei Serien Portégé, Tecra und Satellite Pro gegliederten Standardportfolio unterstützt Dynabook hier durch ein flexibles Angebot für Build-to-Order (BTO). In dessen Rahmen fertigt Dynabook Notebooks auch bei sehr kleinen Stückzahlen entsprechend den Kundenwünschen individuell. Möglich ist das, weil Dynabook in einem eigenen Werk produziert. Die bestellten Geräte sind dadurch bereits innerhalb weniger Werktage einsatzbereit. Zusätzliche Sicherheitsstufen wie ein SecurePad™ mit Fingerabdruckleser oder ein Smartcard-Reader können genauso je nach Bedarf verbaut werden wie ein größerer Arbeitsspeicher oder Festplatte. Dank der eigenen Produktion kann Dynabook zudem auch drohenden Lieferengpässen effizienter begegnen - wie sich 2020 gezeigt hat.

Partnerschaft

Produktqualität und flexible Produktion sind zwei wichtige Grundvoraussetzungen. Um im Projektgeschäft erfolgreich zu sein, müssen aber zudem auch klare und verlässliche Strukturen im Vertrieb herrschen, um eine konstruktive Unterstützung der Partner durch den Hersteller zu gewährleisten.

In Deutschland setzt Dynabook vollständig auf ein indirektes Vertriebsmodell und konzentriert sich auf den B2B-Bereich. Hier baut es mit dem im vergangenen Jahr neu aufgelegten Partnerprogramm vertrauensvolle Kunden- und Partnerbeziehung auf Augenhöhe auf. Ziel ist es, bestehende Partner durch ein zielgerichtetes Vergütungsprogramm zu belohnen und neue Partner durch die für sie erforderlichen und hilfreichen Unterstützungsmaßnahmen zu gewinnen.

Dazu steht ein wachsendes Team an direkten Ansprechpartnern sowohl für kaufmännische als auch technische Fragen zur Verfügung, wobei die Mitarbeiter von Dynabook die von ihnen betreuten Partner auch gerne beim Kundengespräch vor Ort unterstützen. Ein Pool an Testgeräten sorgt dafür, dass sich Kunden im Verlauf der Presales-Phase von der Qualität überzeugen können. Erster Ansprechpartner für die Kunden bleibt im gesamten Projektverlauf jedoch der Partner: Schließlich ist es sein Projekt. Die Mitarbeiter von Dynabook sehen sich dabei als zusätzliches Teammitglied. Sie stehen Dynabook-Partnern je nach Bedarf zur Seite, damit die schnell und flexibel auf die Wünsche der Kunden reagieren können.

Erfahren Sie hier, wie auch Sie mit Dynabook erfolgreiche Projekte umsetzen können!

Die Modelle Satellite Pro C40 und Satellite Pro C50 von Dynabook bieten bereits im Einsteigerbereich B2B-Qualität und Funktionen.

Das Portégé X30W-J ist aktuell das leichteste 13,3-Zoll-Convertible mit einem Intel® Core™ Prozessor der 11. Generation.