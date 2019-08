Das speziell für mittelständische Systemhäuser entwickelte Führungskonzept "Go for the 100" hat der IT-On.NET Süd GmbH einen höheren Gewinn (plus fünf Prozent) und 25 Prozent mehr Vertragsumsatz beschert.

Für den Mittelstand optimiert

Go for the 100 ist eine von Paula Brandt entwickelte agile Führungsmethode für Mittelständler. Für größerer Unternehmen gehören agile Methoden heute schon zum Alltag, mittelständische Firmen sind aber oft noch verunsichert, ob und inwieweit sie agile Methoden als Führungskonzept verwenden können.

Paula Brandt, Expertin für moderne Unternehmensführung, ist überzeugt, dass dies funktioniert: "Agile Methoden helfen inhabergeführten Unternehmen unter 100 Mitarbeitern, ihre strategischen Ziele sicher neben dem Tagesgeschäft zu erreichen und damit ihre Unternehmensführung zu verbessern. Die Mitarbeiter finden sich dabei in selbstorganisierten Teams zusammen und lernen schrittweise, ihre Zielsetzung zunehmend unabhängiger von der übergeordneten Leitungsebene zu erreichen."

IT-On.NET Süd hat "Go for the 100" ausprobiert und will dies agile Führungsmethode nun auch anderen Systemhäusern vorstellen. Am 29. August auf dem Systemhauskongress CHANCEN in Düsseldorf um elf Uhr werden Jürgen Gut, Geschäftsführer der IT-On.NET Süd GmbH, und Paula Brandt in einen Workshop interessierte Vertreter von Systemhäusern die Feinheiten von "Go for the 100" demonstrieren. Sie werden aber auch aus der Praxis berichten, so zum Beispiel wie es dem Schwarzwälder Systemhaus gelang, den Gewinn um fünf und die Vertragsumsätze um 25 Prozent zu erhöhen.

Außerdem wir Jürgen Gut erläutern, mit welchen Argumenten er seine Mitarbeiter überzeugt hat, selbständig zu verfolgen und schlussendlich zu erreichen. En detail wird auch Werkzeuge vorstellen. die der südbadischen IT-On.NET halfen, agile Führungsmethoden einzuführen und erfolgreich zu betreiben.

Dass die gelang, bestätigt Gut: "Als Team ziehen wir an einem Strang, und die Mitarbeiter tragen unsere Botschaft nach außen. Damit sind wir glaubwürdiger als jede Stellenanzeige oder sonstige Marketing- Investitionen. Das Ziel, Nummer 1 in der Region zu werden, ist uns geglückt."

Um seine Zukunft ist der Geschäftsführer der IT-On.NET Süd nicht bange: "Go for the 100 ermöglicht es uns auch als Mittelständler, agile Arbeitsmethoden einzusetzen und unser Unternehmen erfolgreich strategisch weiterzuentwickeln."