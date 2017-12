"Es gab kein Verhandlungsergebnis, wir waren nicht einmal in der Lage, uns über einen Stopp der Subventionen für illegale Fischerei zu einigen", sagte Malmström am Mittwoch vor Journalisten in Buenos Aires. Die 11. Ministerkonferenz der WTO hatte ab Sonntag in der argentinischen Hauptstadt getagt.

Malmström bedauerte, dass die Debatten im Rahmen der WTO von einzelnen Staaten blockiert wurden. Es gebe Staaten, die sich geweigert hätten, neue Themen wie Online-Handel auch nur zu besprechen, weil sie angeblich kein Mandat dafür hätten.

Auch der deutsche Wirtschafts-Staatssekretär Matthias Machnig (SPD) äußerte sich enttäuscht. "Der Rückenwind, den die WTO-Konferenz in Buenos Aires zur Lösung globaler Handelsprobleme geben sollte, ist bestenfalls ein laues Lüftchen geblieben", teilte der Chef der deutschen Delegation zum Abschluss der Verhandlungen mit. Der Welthandel stehe unter Druck, er hätte sich da sei größere Fortschritte gewünscht. (dpa/ib)