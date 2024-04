Mit der Erweiterung ihrer Mannschaft unterstreicht die Ergon Informatik AG ihr Engagement, gemeinsam mit Kunden und Partnern das erfolgreiche Wachstum von Airlock in der Region fortzusetzen. Mit Paul Schaffner als Head of Sales, Detlev Altendorf als Partner & Account Manager in Deutschland und Stefan Braun als Senior Security Consultant kommen gleich drei erfahrene Vertriebs- und Partnerspezialisten hinzu.

Regionale Verstärkung

"Mit Paul Schaffner, Detlev Altendorf und Stefan Braun bauen wir die Vertriebs- und Partner- aber auch Consulting-Kompetenz aus, um noch mehr Unternehmen beim Aufbau und Betrieb eines modernen Security-Ansatzes zu unterstützen und unser Geschäft Schritt für Schritt auszubauen", freut sich Roman Hugelshofer, Managing Director Application Security für Airlock.

Paul Schaffner hat im Laufe seiner B2B-Vertriebskarriere Stationen als Sales & Marketing Manager Datacenter Infrastructure bei HP, als Head of Sales Apps & Infrastructure bei Microsoft, als Head of Sales Asia & Europe bei Appway und als Head of Sales bei der Netrics Biel vorzuweisen. Für Airlock ist er als Head of Sales für Application Security Solutions zuständig.

"Mit umfangreicher Erfahrung in der Leitung von Vertriebsteams und der Entwicklung von Geschäftsstrategien hat Paul Schaffner signifikantes Wachstum in verschiedenen Märkten erzielt", erklärt Hugelshofer. "Seine Führungsstärke und strategische Planungskompetenz, kombiniert mit einem tiefen Verständnis für den Bedarf an Sicherheitslösungen in der digitalen Landschaft, machen ihn zur idealen Besetzung für die Rolle bei Airlock."

Seit mehr als 14 Jahren ist Detlev Altendorf im IT-Security-Vertrieb engagiert. Der Account Manager blickt unter anderem auf erfolgreiche Jahre bei SecureWorks, ForgeRock und NetIQ zurück. Für ihn sind Daten von Kunden, Geschäftspartnern und die des eigenen Unternehmens ein hohes Gut. Diese wirkungsvoll vor Angriffen zu schützen habe für ihn nicht erst seit Regularien wie DSGVO und NIS-2 höchste Priorität. Verschlüsselung, sichere Datenübertragung, Management von Identitäten und der einfache und sichere Zugriff auf Web-Services stehen im Fokus.

Der neue Senior Security Consultant, Stefan Braun, kam von A10 Networks zum Airlock-Team der Ergon Informatik. Bei A10 war er sechs Jahre, zuletzt als Senior Systems Engineer DACH tätig. Weitere Stationen seiner Karriere waren Unternehmen wie Radware, Allot Communications oder Computacenter. Seine Karriere startete der gelernte IT-System-Elektroniker beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in Bonn.