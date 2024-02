Des Chip-Konzern stellte für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen 8,9 und 9,7 Milliarden Dollar in Aussicht. Analysten rechneten im Schnitt mit 9,36 Milliarden Dollar. Von Qualcomm kommen 5G-Modems zur Verbindung ins Mobilfunk-Netz unter anderem in Apples iPhone sowie die Prozessoren vieler Smartphones mit dem Google-System Android. Der Rückgang der Smartphone-Verkäufe in den vergangenen Jahren hatte entsprechend auch das Geschäft des Chip-Unternehmens in Mitleidenschaft gezogen.

In dem Ende Dezember abgeschlossenen ersten Geschäftsquartal stieg der Umsatz nun im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 9,9 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang um 24 Prozent auf 2,77 Milliarden Dollar (2,56 Milliarden Euro), wie Qualcomm nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte.

Der Umsatz mit Chips für Smartphones stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent auf knapp 6,7 Milliarden Dollar. Das Geschäft mit der Automobilindustrie wuchs sogar um 31 Prozent. Es ist mit zuletzt 598 Millionen Dollar aber immer noch deutlich kleiner. (dpa/rs/pma)