CloudBlue-Stratege Eric Gitter übernimmt ab 1. November 2019 die Leitung des Bereichs Software & Cloud bei der Ingram Micro Distribution GmbH. Gitter wird auch Mitglied der Geschäftsführung verantwortet die Weiterentwicklung des Wachstumsfelds. Er berichtet an Alexander Maier, VP und Länderchef Deutschland, und an Renée Bergeron, SVP Global Cloud Channel bei der Ingram Micro Inc.

Der Manager ist seit Mai 2018 für das IM-Tochterunternehmen CloudBlue tätig, wo er die Strategie-Entwicklung sowie das Business Development des Technologie-Portfolios verantwortet. Zuvor hatte Gitter verschiedene Führungspositionen bei einem Finanzdienstleister und war von 2013 bis 2018 für den kalifornischen Cloud-Dienstanbieter AppDirect Inc. für den Vertrieb in der Region EMEA und Asien zuständig.

Weiterentwicklung des Wachstumsfelds

Der neue Executive Director Software & Cloud wird auch weiterhin an der strategischen Ausrichtung von CloudBlue mitwirken und soll damit eine engere Verzahnung der CloudBlue-Technologie und dem Channel-Angebot erreichen. Neben dem Ausbau der Schwerpunkte IaaS und Cyber Security sieht Eric Gitter auch Ansatzpunkte für Ingram Micro als Bindeglied des Channels.

„Software & Cloud ist einer unserer wichtigsten Wachstumsbereiche“, so Alexander Maier, Chief Country Executive Ingram Micro Germany. „Ich freue mich sehr, dass wir Eric Gitter als vielseitig versierten Manager und Cloud-Profi für unser Führungsteam gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass wir durch seine Benennung den Fortschritt des Ingram Micro Cloud Ecosystems und den Ausbau unserer Rolle als Enabler im deutschen Distributionsmarkt wesentlich beschleunigen werden.“

„Die Cloud Adoption in Deutschland steigt mit wachsender Geschwindigkeit und es liegt hier sehr großes Potential für alle Marktteilnehmer“, sagt der neue Executive Director Software & Cloud, Eric Gitter. „Unsere zentrale Aufgabe besteht in der aktiven Gestaltung des Marktes und im nachhaltigen Enablement unserer Partner – sowohl in Richtung Hersteller, indem wir ihnen umfassende Go-to-Market-Unterstützung bieten, als auch in Richtung Reseller, durch die Bereitstellung von Ressourcen, Services und differenzierten Lösungen, die sie für die Erweiterung ihrer Fähigkeiten und ihres Angebots für die Zukunft benötigen.“

