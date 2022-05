Eric Waltert, zuletzt als Regional Vice President für die Geschäfte von Veritas in Deutschland, der Schweiz und Österreich verantwortlich, hat zu Hitachi Vantara gewechselt. Bei der 2017 aus dem Zusammenschluss von Hitachi Data Systems; Hitachi Insight Group und Pentaho hervorgegangenen Hitachi-Tochterfirma für alles digitale tritt der Schweizer in die Fußstapfen von Dr. Patric Märki. Der verantwortet mittlerweile als Senior Vice President & General Manager die Geschäfte von Hitachi Vantara in der Region EMEA. Waltert übernimmt die Region EMEA Central, die neben DACH auch CEE, Israel und die Türkei umfasst.

Vor seiner Zeit bei Veritas war der studierte Elektroingenieur Waltert unter anderem Head of Sales für Nord- und Zentraleuropa bei Here Technologies und in mehreren Führungspositionen bei Cisco Systems tätig. Bei dem Netzwerkausrüster war Waltert unter anderem CEO in der Schweiz und Service Sales Leader CH & CEE. Er bringt also für seine neuen Aufgaben bei Hitachi Vantara bereits fachliche Erfahrung und Kenntnis der betreuten Regionen mit.

"Mit einem herausragendem Team und einem starken Partner-Ökosystem ist Hitachi Vantara in der Region EMEA Central hervorragend aufgestellt", erklärt Waltert. "Bei der Technologie geht die Entwicklung über einzelne Produkte hinaus in Richtung komplexer Lösungen, wie beispielsweise Hyper-Converged-Infrastructures oder Hybrid Cloud." Außerdem setzten sich im Markt zunehmend nutzungsbasierend abgerechnete Geschäftsmodelle durch. "Hier hat Hitachi mit Everflex ein echtes Ass im Ärmel", betont Waltert.