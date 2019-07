Seit März 2019 residiert die Erik Sterck GmbH auch in der Nähe von München, nun hat das Systemhaus aus Leonberg für den Standort Grünwald den Presales Consulting Engineer Ferdinand Zilcher engagiert. Der 28-jährige soll das Münchner Team des Datacenter-Spezialisten in den Bereichen Rechenzentrum-Services, Automation und Infrastruktur unterstützen. In seiner neuen Rolle als Presales Consulting Engineer steht Zilcher für die bayerischen Kunden von Erik Sterck als der technischer Ansprechpartner Gewehr bei Fuß. Er soll nun Projekte bei diesen Kunden in allen Phasen mitprägen - angefangen bei der Planung über die Umsetzung bis hin zur und finalen Übergabe.

Lesetipp: Systemhaus Erik Sterck expandiert nach München

Trotz seiner Jugend verfügt Zilcher bereits über eine mehrjährige Erfahrung. Die letzte drei Jahre verbrachte er als Consultant bei der Profi Engineering Systems AG. Seine Karriere in der IT-Branche startete er bei Computacenter, wo er im September 2010 seine Ausbildung zum Fachinformatiker begann. Aus seinen Zertifizierungen ist ersichtlich, dass er unter anderem mit den Systemen von Dell EMC, VMware und Nutanix bestens vertraut ist. Insoweit passt er hervorragend zu der Erik Sterck, die mit alle diesen Hersteller eng zusammenarbeitet.

Und so freut sich schon Heiko Mehlhart, Regional Sales Manager der Erik Sterck GmbH in Bayern, über den Neuzugang: "Mit Ferdinand Zilcher gewinnen wir einen neuen Kollegen für die Geschäftsstelle in Grünwald, der sich nicht nur durch seine umfangreiche fachliche Kompetenz auszeichnet, sondern insbesondere auch durch seine Persönlichkeit sehr gut ins Team passt. Durch den Ausbau des technischen Presales-Bereichs sind wir als Systemhaus in der Lage, den Service für unsere Kunden und Partner noch weiter zu optimieren."

Lesetipp: Nutanix bei Erik Sterck

Auch Ferdinand Zilcher blickt der "Zusammenarbeit mit den Kollegen in einem dynamischen und wachstumsstarken Markt" freudig entgegen. "Der Wechsel zu der Erik Sterck GmbH bietet mir die Möglichkeit, einen erweiterten Verantwortungsbereich im Presales-Segment zu übernehmen", sagt er.