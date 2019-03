Das Systemhaus Erik Sterck GmbH verstärkt sich mit Heiko Mehlhart als Regional Sales Manager Bayern. Der 46-Jährige verantwortet ab sofort den Aufbau der neuen Geschäftsstelle in Grünwald bei München und das Kerngeschäft im Bereich Rechenzentrum-Services und DevOps.

Über 20 Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche zeichnen Heiko Mehlhart als ausgewiesenen Vertriebsspezialisten aus. Der gebürtige Chiemgauer war zuvor bei Lenovo, wo er für den Lösungsvertrieb zuständig war. Weitere Stationen waren unter anderem bei Computacenter als Senior Account Manager Datacenter und in verschiedenen Vertriebspositionen bei Dell, Comline oder Arxes.

„Mit Heiko Mehlhart gewinnen wir unseren absoluten Wunschkandidaten für die verantwortungsvolle Aufgabe als Sales Manager in der neuen Niederlassung in Bayern“, freut sich Erik Sterck, geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen GmbH. „Wir kennen uns bereits aus erfolgreichen, gemeinsamen Projekten im Hewlett-Packard-Datacenter-Umfeld, so dass ein langjähriges Vertrauensverhältnis besteht. Sowohl bestehende Kunden als auch Interessenten dürfen von den Grünwalder Kollegen eine herstellerunabhängige Beratung und Projektabwicklung erwarten, die den gestellten Anforderungen in höchster Qualität gerecht wird.“

„Die Herausforderung, für die Erik Sterck GmbH eine neue Geschäftsstelle von Grund auf aufzubauen, ist extrem reizvoll für mich“, sagt Heiko Mehlhart. „Ich habe das Systemhaus als Unternehmen kennengelernt, in dem jeder für den anderen einsteht und mit viel Freude an der Arbeit und Begeisterung agiert. Beindruckt hat mich zudem die hier tatsächlich zu 100 Prozent gelebte Herstellerunabhängigkeit in der Beratung. Ich freue mich sehr darauf, in diesem Umfeld meine Erfahrung einzubringen.“

