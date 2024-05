Damit ist der IT-Dienstleister nun in allen wirtschaftlich starken Regionen Deutschlands vertreten: neben Stuttgart seit 2019 auch in München (Grünwald), seit 2023 in Köln und nun eben jetzt (also 2024) auch in Hamburg. Die Leitung der hanseatische Niederlassung übernahm Tobias Engmann. Der 49-Jährige ist als Technical Director Mitglied der Geschäftsleitung der Erik Sterck GmbH.

Die Stelle des Technical Director hat das Systemhaus neu geschaffen und Engmann dafür von Splunk losgeeist. Davor war der Manager im technischen Bereich von Western Digital und NetApp tätig.

"Es ist ein besonderer Erfolg für uns, dass wir Tobias Engmann für die Stelle des Technical Director gewinnen konnten. Mit seiner Fachexpertise und jahrzehntelangen Erfahrung ist der ideale Kandidat, um den Aufbau der neuen Geschäftsstelle zu begleiten", sagt Oliver Batz, Mitgründer und Geschäftsführer der Erik Sterck GmbH.

Mit der Stelle des Technical Director möchte das Unternehmen seine Organisation professioneller als bisher aufstellen. Firmengründer Erik Sterck begründet diese Maßnahme: "Die Neuaufstellung der Führungsebene war durch unser zuletzt starkes Wachstum notwendig geworden und ist der nächste logische Schritt, um eine weiterhin gesunde Entwicklung zu gewährleisten."

Darüber hinaus freut sich die Geschäftsleitung darüber, nun auch in Norddeutschland vertreten zu sein. Der Fokus auf Datacenter-Infrastrukturen und Cybersecurity-Lösungen soll mit der Eröffnung der Hamburger Filiale verstärkt werden. Und der frischgebackene Niederlassungsleiter freut sich bereits auf die neue Herausforderung und ganz besonders über die Möglichkeit, gleich von Beginn an einen neuen Standort aufzubauen. "Derartige Gelegenheiten sind sehr selten und damit umso wertvoller", sagt Tobias Engmann.

Zu den wichtigsten Technologie-Lieferanten der Erik Sterck GmbH gehören AWS, HPE, Lenovo, NetApp, Nutanix, Pure Storage, Veeam, VMware und Suse. Aktuell betreut das Unternehmen 170 Kunden und beschäftigt rund 30 Mitarbeiter.



