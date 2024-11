An beiden Unternehmen hält der niederländische Finanzinvestor Fields eine Mehrheitsbeteiligung. Für Erik Sterck, den Gründer und CEO der Erik Sterck GmbH, war die Übernahme durch Fields Mitte November 2024 nach zehn Jahren des stetigen Wachstums der genau richtige Schritt: "Für uns steht es außer Frage, dass wir gemeinsam mit der Fields Group und ihrem Netzwerk unser Geschäft sowohl geografisch als auch in Bezug auf unser Serviceangebot weiter ausbauen können."

Und genau das soll nun Realität werden, denn das deutsche Systemhaus wird ab sofort sehr eng mit der niederländischen TTNL-Gruppe zusammenarbeiten. Fields hat bereits im Oktober 2023 eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Cloud-Provider erworben.

TTNL ist seit über 30 Jahren in Benelux tätig. Dort hat sich die Gruppe einen guten Ruf als Multi-Cloud-Spezialistin erworben. Außerdem verfügt sie über profundes Wissen in in den Bereichen "Datenmanagement" und "Middleware-Integration."

Über die Kooperation mit Erik Sterck baut die TTNL-Gruppe ihre Präsenz auf dem deutschen Markt aus. Gleichzeitig erhalten die Kunden der deutschen Systemhauses Zugang zu TTNLs moderner Hybrid-Cloud-Plattform und sie könnten nun auch von den Managed Services der Niederländer profitieren. Diese Kombination soll das internationale Wachstum und die Innovationsfähigkeit beider Unternehmen vorantreiben.

Gemeinsam wollen beide Unternehmen ihren Kunden nun eine breiter aufgestellte sicherere IT-Infrastruktur inklusiver hybrider Cloud-Landschaften samt Beratung anbieten. Durch die Kombination der Expertise der Erik Sterck GmbH in den Segmenten Rechenzentrumsarchitektur, IT-Automatisierung und Beratung mit der Hybrid-Cloud-Plattform und den Managed-Services von TTNL ist die Allianz nun definitiver breiter aufgestellt als die Einzelunternehmen, den IT-Services sich sehr gut ergänzen.

So ist auch Michel Luxembourg, CEO der TTNL Group, froh, mit der Erik Sterck GmbH einen starken Partner in Deutschland gefunden zu haben: "Wir teilen unser Engagement für exzellente IT-Dienstleistungen, und die Erik Sterck GmbH bringt ein tiefes Verständnis für den deutschen Markt mit. Beide Unternehmen verfügen über einen vielseitigen und anspruchsvollen Kundenstamm sowie über etablierte Beziehungen zu wichtigen Anbietern und Partnern. Diese Allianz ermöglicht es uns, unsere Cloud- und Managed-Services auf dem deutschen Markt anzubieten und damit unsere Vision eines europäischen IT-Powerhouse voranzutreiben." Damit dies gelingen kann, wird TTNL schon bald ein erstes Rechenzentrum in Deutschland eröffnen.

Der niederländische Cloud-Provider wird von Technologie-Anbietern wie IBM, Red Hat, PureStorage, NetApp, Lenovo, Dell, VMware, Equinix, Varonis, Veeam und Rubrik beliefert. Die Partnerlandschaft von Eric Sterck sieht ähnlich wie die von TTNL aus - ergänzt um HPE, Suse, Nutanix und Arctic Wolf.



