Die Plusserver GmbH setzt weiterhin auf den Channel. Zu den bestehenden Vertriebspartnern Bechtle, Profi AG und SHD stößt nun Erick Sterck dazu. Das Systemhaus als Leonberg bei Stuttgart wird grundsätzlich alle von Plusserver angebotenen Services an Kunden weiter vermitteln. Zu Beginn wird Erik Sterck klassische Rechenzentrumskapazitäten (IaaS, Infrastructure as a Service) samt der dazugehören KI-Lösungen Kunden bereitstellen.

Firmeninhaber Erik Sterck blickt der vertieften Partnerschaft mit Plusserver optimistisch entgegen: "Wir haben einen Spezialisten für sichere und skalierbare Cloud- und KI-Plattformen für uns als Technologiepartner gewonnen." So kann sich sein Unternehmen weiterhin auf die Kernsegmente Cybersicherheit, IT-Innovationen wie KI und die Implementierung von Cloud-basierter Infrastruktur konzentrieren.

Für Plusserver habe man sich dabei aus mehreren Gründen entschieden: "Sie bieten hohe Datensicherheit, und das Hosting findet in eigenen Rechenzentren in Deutschland statt, was einen entscheidenden Faktor darstellt", so begründet Erick Sterck seine Entscheidung.

Manuel Ohnacker, Chief Sales Officer der Plusserver GmbH, freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit, weil er sich in der Lage sieht, das Produktportfolio der Erik Sterck GmbH strategisch ergänzen zu können - um neue Cloud-Plattformen und KI-Lösungen essenzielle Bausteine im Produktportfolio der Erik Sterck GmbH ergänzen zu können. "Die spürbare Leidenschaft für unsere gemeinsamen Ziele liefert auch für die Kunden einen absoluten Mehrwert", glaubt Ohnacker.

Meinung des Autors

Denkt man die Cloud in Deutschland, ist man zwar nicht gleich um den Schlaf gebracht, aber Sorgen muss man sich schon machen. Denn die drei US-amerikanischen Hyperscaler dominieren auch den hiesigen Markt. Umso erfreulicher ist es, wenn Systemhäuser und Managed Service Provider sich hierzulande nach Alternativen umsehen. Bechtle beispielsweise arbeitet auch mit Ionos, Stack IT und eben Plusserver zusammen. Diese deutschen Cloud-Provider sollten noch viel enger mit den Systemhäusern hier zu Lande zusammenarbeiten.



