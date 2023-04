Besaßen Sie damals auch eines der erste iPhones? Dann erinnern Sie sich sicher noch daran, dass damals - abgesehen von den Apps von iPhone OS - zunächst keine weiteren Apps zur Verfügung standen. Apple öffnete seinen App Store, in dem heute Millionen von Apps für nahezu jeden Anspruch und Geldbeutel zu finden sind, erst am 11. Juli 2008. Damals war das Angebot mit ungefähr 500 Apps noch überschaubar. Zudem waren diese meist sehr einfach gestaltet und hatten längst nicht die Funktionsvielfalt der iOS- und iPadOS-Apps von heute.

Erfolgreiche, aber nutzlose Apps

Vielleicht gehörten zu den ersten Applikationen auch einige Spaß-Apps. Nutzlos waren diese manchmal aber auch nur aus heutiger Sicht. Einige hatten Ihre Berechtigung, zum Beispiel, um die Eigenschaften des ersten iPhone zu demonstrieren.

Eine der bekanntesten Spaß-Apps war "iBeer". Diese "simulierte" auf dem Multi-Touch-Display ein Bierglas, aus dem, wenn man es ansetzt, "getrunken" werden konnte. Der Entwickler verdiente damit in den ersten Wochen ein kleines Vermögen, denn die App kostete stolze drei US-Dollar. Zwei Jahre später war iBeer dann nicht mehr im App-Store erhältlich. Heute gibt es aber wieder eine App mit dem gleichen Namen.eine App mit dem gleichen Namen.

Furz-Apps

Auch einer weiteren App hatten Spaßvögel viel Vergnügen. Diese konnte per Fingertipp ein Furzkissen imitieren. Derartige Apps sind heute noch im App-Store erhältlich - interessanterweise lassen sich deren zweifelhafte Funktionen sogar per In-App-Kauf erweitern.

Laserschwert

Die App Lightsaber hingegen imitierte das aus den Star-Wars-Filmen bekannte Laserschwert. Heute sind vergleichbare Apps weiter im App-Store zu finden - kostenpflichtig oder werbefinanziert.

Indiana Jones Whip App

Auch auf einen bekannten Hollywood-Blockbuster nahm die Indiana-Jones-Whip-App Bezug. Diese simulierte dessen legendäre Peitsche auf dem iPhone.

Taschenlampe: Bevor es die iPhone-Taschenlampe gab

Bevor es für das iPhone die richtige LED-Taschenlampe gab, konnte man diese mit einer entsprechenden App simulieren. Dabei wurde allein der Bildschirm weiß eingefärbt und die Helligkeit hochgedreht. Wie sich denken können, war der Nutzen begrenzt und allenfalls in Live-Konzerten interessant. Dort konnte man das iPhone in der ausgestreckten Hand im Rhythmus hin- und her schwenken.

Kerze und Feuerzeug

Auch die per App simulierten Feuerzeuge (Zippos) und brennenden Kerzen waren nur vom geringen Nutzen. Anzünden konnte man damit freilich nichts und romantische Stimmung mochte dadurch beim Candle-Light-Dinner auch keine aufkommen.

Luftpolsterfolien

Bubble-Wrap-Apps, bei denen Sie die Luftblasen per Fingertipp "aufstechen" konnten, waren wenigstens noch in Maßen amüsant und konnten - je nach Aufmachung - als Spiele-App bezeichnet werden.

Welches waren Ihre ersten Apps?

Wissen Sie noch, welche Apps Sie damals toll fanden oder einfach ausprobieren wollten? Sofern Sie noch immer dieselbe Apple ID nutzen, können Sie dies einfach herausfinden, denn der App Store oder besser Ihre Apple ID vergisst nichts: