Mit dem Award "Entrepreneur of the Year" würdigt das Beratungsunternehmen Ernst & Young unternehmerischen Mut und Innovationskraft, die nachhaltige und wertorientierte Führung eines Unternehmens sowie dessen gesellschaftliches Engagement.

Lesetipp: Neuer Geschäftsführer in der Haufe Group

In insgesamt fünf Kategorien werden diese Awards alljährlich in 60 Ländern weltweit vergeben - in Deutschland bereits seit 22 Jahren. 2019 bekam die Haufe Group den "Entrepreneur of the Year"-Award Deutschland in der Kategorie "Digitale Transformation" überreicht. Die Ehrung fand am 25. Oktober 2019 im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart statt.

Stellvertretend für alle Entrepreneure in der Haufe Group nahmen die Geschäftsführer Birte Hackenjos und Markus Reithwiesner sowie die Beiratsmitglieder Andrea Haufe und Martin Laqua den Preis entgegen.

Lesetipp: Haufe beteiligt sich am Fintech Kontist

Geehrt wurde die Haufe Group für ihren erfolgreichen und nachhaltigen Wandel vom Traditionsverlag zum internationalen Anbieter für Software- und Weiterbildungslösungen. Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands von Kärcher, betonte in seiner Laudatio den unternehmerischen Mut und den beständigen Veränderungswillen des Unternehmens. "Eine glatte Eins in digitaler Transformation hat sich die Haufe Group aus Freiburg erworben. Dem Familienunternehmen war klar, nur durch eine radikale Veränderung eine Zukunft zu haben. Mit absoluter Kundenorientierung, neuen Ideen und mit ihren Marken, Haufe, Lexware und Haufe Akademie hat sich die Haufe Group von einem Fachverlag zu einem führenden digitalen Medienunternehmen entwickelt."

Haufe-Geschäftsführer Markus Reithwiesner freut sich sehr über diese hochkarätige Auszeichnung und dankt dafür all seinen Mitarbeitern: "Der Erfolg unserer digitalen Transformation basiert auf einem ganzheitlichen Verständnis von Wandel, der neben unseren Produkten und Dienstleistungen, vor allem unsere Organisation und Kultur betrifft."

Lesetipp: Haufe Group weiter auf Wachstumskurs

Seine Co-Geschäftsführerin Birte Hackenjos ergänzt: "Wir empfinden es als unsere Verantwortung, unser Know-how weiterzugeben und gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern Veränderung und Zukunftsfähigkeit zu gestalten".