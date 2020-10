Das Geschäftsmodell der Zukunft heißt hybride Multi-Cloud. Unternehmen betreiben Business-kritische Applikationen teilweise noch on-premise und ergänzen den digitalen Kern durch mehrere Angebote aus der Cloud. Fest steht: Cloud-Technologie ist mittlerweile zu einer essenziellen Komponente jeder Enterprise-IT-Strategie geworden. Ganze acht von zehn Entscheidungsträgern bezeichnen ihre IT-Strategie als Multi-Cloud, so das Ergebnis einer Umfrage, die Virtustream in Auftrag gegeben hat.

Auch lesenswert: Zwei Drittel der CIOs setzen auf Hybride Cloud

Entscheidend für den Geschäftserfolg ist jedoch eine durchdachte Multi-Cloud-Strategie, die unternehmerische Erfordernisse und die Angebote der großen Hyperscaler und vieler lokaler Cloud-Anbieter exakt zur Deckung bringt. Nicht alles, was auf den ersten Blick attraktiv aussieht, ist am Ende auch zielführend. Keinesfalls sollten Unternehmen dazu übergehen, ad-hoc und nach Bedarf Services aus der Cloud zu abonnieren.

Sie laufen Gefahr, die unbestreitbaren Vorteile des Cloud-Beschaffungsmodells - dazu zählen unter anderem transparente, exakt planbare Kosten plus Rundum-Service - teilweise wieder zunichte zu machen. Nur der richtige, auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittene Multi-Cloud-Mix, wie ihn Channelpartner mit ihrer Expertise und ihrem Branchenwissen bieten können, generiert mittel- bis langfristig auch den gewünschten Business-Mehrwert.

Viele Unternehmen mögen davon überzeugt sein, eine klare Cloud-Strategie zu verfolgen. Die Realität aber sieht oftmals ganz anders aus. Häufig liegt der Fokus anfangs zu stark auf schnell realisierbaren Vorteilen wie reduzierten Kosten, schnellem Return on Invest (RoI) und höherer Agilität, weil Cloud-Services schnell und nahezu ohne Zeitverlust in den produktiven Einsatz gehen können.

Die Herausforderungen, die sich Unternehmen durch einen Ad-hoc-Ansatz einhandeln, machen sich dann erst später bemerkbar. Dazu gehören unter anderem schlecht gemanagte Multi-Clouds und eine verbesserungswürdige Integration der IT-Dienstleistungen, die aus der Private Cloud und der Public Cloud bezogen werden. Das ist keine bloße Befürchtung, kein Teufel-an-die-Wand-Malen, sondern eine reale Gefahr. Die meisten der in der Virtustream-Umfrage befragten Entscheidungsträger gaben an, dass ihre Geschäftsziele durch die aktuell implementierte Multi-Cloud nicht optimal unterstützt würden.

Komplexität in der Multi-Cloud beherrschen

Es gibt zwei grundsätzliche Ansätze für die Umsetzung einer Multi-Cloud, die ihre jeweiligen Vor- und Nachteile haben: "Best-of-Breed" und "Alles aus einer Hand". Unternehmen, die eine Best-of-Breed-Strategie fahren und IT-Dienstleistungen mehrerer Cloud-Anbieter mit ihrer privaten Cloud kombinieren, suchen sich das Beste aus dem vielfältigen Angebot der Cloud-Dienstleistungen heraus. Sie wiegen sich im angenehmen Gefühl der optimalen Lösung, verteilen außerdem die Ausfallrisiken und begeben sich nicht in die Abhängigkeit eines einzigen Anbieters. Sie stehen aber vor der Herausforderung, sämtliche Top-Angebote zielführend integrieren zu müssen. Damit haben sie zwangsläufig auch mit einer höheren Komplexität zu kämpfen.

Den vielen Business-Vorteilen einer hybriden Multi-Cloud-Strategie steht in dem Fall ein erhöhter Management-Aufwand gegenüber, denn Best-of-Breed heißt nicht automatisch, dass alle bezogenen IT-Dienstleistungen zusammengenommen auch bereits den bestmöglichen geschäftlichen Mehrwert im Unternehmen generieren. Die richtigen Cloud-Anbieter und erfahrene Systemhäsuer können jedoch garantieren, dass alle IT-Services optimal integriert und gemanagt ineinandergreifen, um agil, flexibel und an den aktuellen Erfordernissen des Marktes ausgerichtet im Unternehmen maximalen Business-Mehrwert zu schaffen.

Demgegenüber ist bei "Alles aus einer Hand"-Anbietern die Integration der Einzelapplikationen bereits eingebaut. Unternehmen müssen jedoch möglicherweise feststellen, dass einzelne Business-Anwendungen ihre internen Workflows nicht gut genug abbilden und ihre Geschäftsziele nicht optimal unterstützen, was zeitaufwendige und kostenintensive Anpassungen erforderlich macht. Auch danach erfüllt die Lösung die unternehmensinternen Anforderungen in vielen Fällen nicht optimal.

"Best-of-Breed" und "Alles aus einer Hand"

Firmen handeln daher - auch im Hinblick auf die bevorstehende digitale Transformation - zunehmend nach der Devise: So viele Cloud-Anbieter wie nötig, so wenige wie möglich. Sie suchen nach einem Optimum, das das Beste aus den beiden Welten "Best-of-Breed" und "Alles aus einer Hand" kombiniert, um Risiken in Sachen Compliance, Kosten, Komplexität, Effizienz, Agilität und Sicherheit zu minimieren und ihren Business-Mehrwert zu maximieren.

Den richtigen hybriden Multi-Cloud-Mix zu finden, der alle Leistungskennzahlen bestmöglich erfüllt, ist jedoch keine einfache Aufgabe. Mit ihrer Expertise und ihrem unverzichtbaren Branchen-Know-how bieten Channelpartner integrierte Multi-Cloud-Lösungen, die das Management von Private, Public und Edge Clouds vereinheitlichen. Mit ihrer Unterstützung und Beratung kontrollieren Firmen ihre Multi-Cloud-Architekturen und ziehen die größtmöglichen Business-Vorteile daraus.

Systemhäuser und Managed Service Provider schaffen maximalen Mehrwert auf allen Ebenen der Cloud, sowohl auf dem aus Speicher, Computing und Netzwerken bestehenden Infrastruktur-Basis-Layer, als auch auf den darüber liegenden Layern der Business-Anwendungen und Apps. Sie garantieren mit ihren Professional Services außerdem, dass heute und in Zukunft alles reibungslos zusammenpasst.

Lesetipp: "Wir haben sehr vieles richtig gemacht“

Das Management hybrider Multi-Cloud-Umgebungen steht für Unternehmen ganz oben auf der Liste der Prioritäten. Multi-Cloud-Modelle bieten die nötige Flexibilität, die Unternehmen benötigen, um sich schnell zu transformieren und zeitnah die wechselnden Anforderungen der Märkte zu bedienen. Ad-hoc-Ansätze, die Cloud-Dienste ohne mittel- bis langfristige Strategie implementieren, machen diese Vorteile aber wieder zunichte.

Hier können Systemhäuser und Managed Service Provider mit ihrem IT-Know-how und ihrer langjährigen Erfahrung ihre Stärken ausspielen. Sie helfen Unternehmen, hybride Multi-Clouds zu managen und ihre IT-gestützten Geschäftsmodelle flexibel immer wieder anzupassen, um den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen.