Die Impuls-Keynote

Zala Sharif (Bitsight) gab den Teilnehmern Einblicke in das Cyber-Risk-Management. Die Eröffnung

Matthias Mockenhaupt, Marketingleiter bei der Scaltel-Gruppe: "Wir wollen nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch den direkten Austausch mit führenden Herstellern und Experten fördern." Live-Hacking-Sessions 1

Während seiner Live-Hacking-Session demonstrierte der Scaltel-Security-Spezialist Toni Frommknecht die realen Gefahren und Schwachstellen in Netzwerken. Live-Hacking-Sessions 1

Toni Frommknecht, Senior IT-Systemtechniker SOC bei Scaltel, bei der Live-Hacking-Sessions vor IT-Entscheidern aus ganz Deutschland. Die Zuschauer

Mehr als 150 Teilnehmer kamen zum Scaltel TechUpdate 2024 in den Michlhof Kempten im Allgäu.

Der Michlhof Kempten ist sicherlich nicht die typische Location für IT-Events. Dorthin lud der Scaltel seine Kunden am 9. August ein und informierte sie über die neuestn Herausforderung am IT-Security-Markt. Das Thema stieß auf großes Interesse. 100 IT-Verantwortliche von Kunden trafen sich dort mit 30 Vertretern von des Allgäuer IT-Dienstleisters sowie mit 20 Repräsentanten der Technologie-Anbieter Advancis, Cisco, Dell, Fortinet, HPE und Extreme und PaloAlto Networks. Während das Vormittagsprogramm mit Vorträgen und Live-Hacking-Sessions gut gefüllt war, stand am Nachmittag der Besuch der Hausmesse an.

Das Scaltel TechUpdate findet seit 2014 alljährlich statt. Am 9. August 2024 hielt Zala Sharif die Impuls-Keynote. Die Ingenieurin vom Berliner Cyber-Risk-Spezialist Bitsight ging in ihrem Vortrag auf die aktuellen Cyber-Bedrohungen und die notwendigen Sicherheitsstrategien ein, um die IT-Infrastruktur wirksam vor diesen Gefahren zu schützen.

In der anschließenden Live-Hacking-Session zeigte Toni Frommknecht, Senior IT-Systemtechniker aus dem Security Operations Center (SOC) von Scaltel, wie schnell Sicherheitslücken zu kriminellen Zwecken ausgenutzt werden können.

Nach dem Mittagessen konnten sich die IT-Verantwortlichen der Scaltel-Kunden an den Ständen der insgesamt neun Aussteller über die neuesten IT-Security-Produkte informieren.

Am Abend lud der IT-Dienstleister aller Teilnehmer des Scaltel TechUpdates 2024 zu einem gemütlichen Ausklang auf der Allgäuer Festwoche ein. Bei lockerer Atmosphäre mit Bier, Wein und anderen regionale Spezialitäten konnten sich die Besucher dort ausgiebig austauschen. Sie knüpften neue Kontakte und starteten neue Partnerschaften.

So wird auch im August 2025 ein weiterer Scaltel TechUpdate stattfinden, wie Marketingleiter Matthias Mockenhaupt betonte: "Unser Ziel ist es, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern auch den direkten Austausch mit führenden Herstellern und Experten zu fördern."



