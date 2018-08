Die Mac-Seite 9to5-Mac ist offenbar auf unbekannte Weise an erste Bilder der kommenden iPhone-Modelle und der Apple Watch gelangt. Zu sehen sind offensichtlich die beiden Modelle mit OLED-Display, die laut der Seite den Namen XS erhalten sollen. Die wohl für Marketing-Zwecke gedachten Bilder sind sehr glaubwürdig und zeigen erstmals die beiden neuen iPhone-X-Nachfolger mit 5,8- und 6,5-Zoll-Bildschirm. Größte Überraschung: Die beiden Geräte sind in einer neuen goldglänzenden Farbe zu sehen – über ein neues goldenes Modell wurde bereits spekuliert. An der Tastenanordnung hat sich aber offenbar nichts geändert, das Design gleicht sehr stark dem iPhone X. Man sieht im Bild die bekannte Notch, laut Größenverhältnis ist das neue 6,5-Zoll-Modell etwa so groß wie das iPhone 8 Plus.

Apple Watch 4

Weit überraschender ist ein erstes Bild der neuen Apple Watch der vierten Generation. Offensichtlich wird nach diesem Bild die Apple Watch ein größeres Display erhalten, die Gehäuseabmessungen bleiben anscheinend gleich. Das Gehäuse wirkt aber auf der Aufnahme etwas flacher. Die Krone und die Bedienelemente bleiben dagegen gleich. Größte Neuerung ist offenbar ein größerer Bildschirm, der auch weit mehr Informationen als frühere Modelle anzeigt.

Technische Informationen gibt es zu den neuen Modellen allerdings nicht, ebenso zu dem ebenfalls erwarteten Modell mit 6,1-Zoll-Display. (Macwelt)