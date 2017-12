Nach dem europäischen Auftakt-Event in Barcelona im Februar 2015 kam derIngram MicroCloud Summit knapp zwei Jahre später auch nach Deutschland. Am 9. November 2017 trafen sich Reseller und Anbieter von Cloud-Lösungen in den Bavaria Filmstudios zu München.

157 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, um sich über das Cloud-Angebot des Distributors und der ausstellenden Hersteller zu informieren. In seiner Keynote verdeutlichte Ingram Micros Deutschland-Chef Ernesto Schmutter, dass die Cloud Plattform des Distributors sich vornehmlich an die kleineren Fachhändler richtet, die keine eigene Cloud-Offerte vorhalten. Denn auch bei dieser Klientel ist diese Technologie angekommen: "Die Cloud ist greifbare, gelebte Realität. Die voranschreitende Digitale Transformation wäre ohne die Cloud als Enabler weder in der aktuellen Geschwindigkeit noch Vielfalt möglich", so Schmutter weiter. Er sieht Ingram Micro hier in der Rolle des "Cloud-Aggregators".

Außerdem nannte der Deutschland-Chef auch einige Beispiele, wo die Nutzung und nicht der Besitz zählen: Musikkonsum und Autofahren. Die IT wird in dieCloudverlagert, vor allem im Zuge der Digitalen Transformation: "Die Herausforderung für den IT-Fachhandel liegt darin, herauszuarbeiten, welche Beratung Unternehmen brauchen, um die Transition-Prozesse erfolgreich zu gestalten. Der Handel ist deshalb gefragt, frühzeitig ein zusätzliches Standbein aufzubauen und die Digitale Transformation auf Basis des bestehenden Geschäfts zu treiben." Dazu müsse aber auch der Fachhandel sein Geschäftsmodell umbauen - weg vom reinen Transaktion orientierten Business hin zu Managed Services. Das könne auch Schritt für Schritt, Kunden für Kunde geschehen, so Schmutter zuChannelPartner.

Andreas Bichlmeir, Director Software & Cloud beiIngram Micro, schilderte anschließend im Gespräch mit ChannelPartner, wie weit einige Fachhändler auf diesem Weg bereits vorangeschritten sind: "30 Prozent unserer im Cloud-Business engagierten Fachhändler sind so genannte 'born in the cloud'-Provider." So lege das Cloud-Geschäft auch bei Ingram Micro überdurchschnittlich zu, doch man befinde sich in diesem Marktsegment noch im ganz am Anfang der Reise, so Bichlmeir zu ChannelPartner.

Der sehr gut besuchte und lebendig gestaltete Vortrag des Rechtsanwalts Wilfried Reiners rundete das von den Herstellern gestaltete Rahmenprogramm ab. Der Vertreter der PRW Rechtsanwaltskanzlei aus München informierte die anwesenden Reseller über die mit der "Scharfmachung" der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) am 25. Mai 2018 verbundenen Konsequenzen für den Fachhandel.

Der sehr gut besuchte und lebendig gestaltete Vortrag des Rechtsanwalts Wilfried Reiners rundete das von den Herstellern gestaltete Rahmenprogramm ab. Der Vertreter der PRW Rechtsanwaltskanzlei aus München informierte die anwesenden Reseller über die mit der "Scharfmachung" der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) am 25. Mai 2018 verbundenen Konsequenzen für den Fachhandel.

