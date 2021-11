Zum Store-Opening kam der Unternehmensgründer selbst: Pieter Zwart, CEO von Coolblue, hat in Düsseldorf den ersten Coolblue-Store in Deutschland eröffnet, der auch gleichzeitig die bislang größte stationäre Filiale des führenden niederländischen Elektronikversenders ist. Die Filiale befindet sich im Kö-Bogen II, der für die größte grüne Fassade Europas bekannt ist. In dem 2.600 m2 großen Store haben Kunden die Möglichkeit, mehr als 1.000 Elektronikprodukte zu erleben - von Smartphones und Laptops über Waschmaschinen bis hin zu Fernsehern.

"Unsere stationären Läden sind für unsere Kunden da. Sie wissen oft, welches Produkt sie suchen, aber sie wollen es selbst erleben", erklärt Zwart zu der Neueröffnung. "Wenn Kunden einen neuen Fernseher brauchen, möchten sie ihn zuerst sehen. Wenn sie eine neue Kaffeemaschine suchen, möchten sie sie erst ausprobieren. In unserem Store können die Kunden Fernseher und Soundbars in unserem Wohnzimmer testen und in unserer Kaffeebar Kaffee aus verschiedenen Kaffeemaschinen probieren. Wir freuen uns sehr, dass dies nun auch für unsere Kunden in und um Düsseldorf möglich ist." Neben dem Ausprobieren von Produkten in verschiedenen Produktwelten haben Kunden in dem Geschäft die Möglichkeit, sich ausführlich beraten zu lassen und ihre Online-Bestellungen abzuholen.

Produktwelten und Ratgeberwände

Im neuen Store in Düsseldorf können Coolblue-Kunden Produkte in acht verschiedenen Produktwelten erleben: Laptops & IT, Handys, Tablets& Wearables, Fernseher, Kopfhörer & Lautsprecher, Waschmaschinen & Trockner, Küche & Haushalt, Kaffee sowie Smarthome. In jeder Produktwelt finden sie ein breites Angebot an elektronischen Geräten und es stehen mehr als 20 Produktexperten bereit, um die Kunden bei der Auswahl des für sie besten Produkts zu beraten.

Neben der Beratung durch die Produktexperten bietet Coolblue weitere Hilfestellung bei der Auswahl der passenden Produkte. Zum Beispiel durch Ratgeberwände im ganzen Store, die aufführen, was Kunden beispielsweise beim Kauf eines neuen Fernsehers beachten sollten. Darunter Hinweise zur idealen Größe für das jeweilige Wohnzimmer, was QLED und HDR unterscheidet oder welche Vorteile ein Smart-TV bietet.