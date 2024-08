Die neue Snapdragon X Plus-Plattform von Qualcomm gilt als besonders energiesparend und ist für KI-Anwendungen, wie sie beispielsweise Microsoft Copilot+ bietet, optimiert. PC-Hersteller stehen bei dem amerikanischen Chiphersteller Schlange, um die Module in ihre Notebooks einbauen zu können.

Auch Acer konnte sich die begehrten Prozessoren sichern und liefert nun hierzulande mit dem Swift 14 AI das erste Acer-Notebook auf Snapdragon-X-Plus-Basis aus.

Der Hersteller gibt die Akkulaufzeit mit bis zu 26 Stunden an. Diese wurde mit der Variante Swift 14 AI (SF14-11) mit Non-Touch-Panel und 75-Wh-Akku unter bestimmten Testeinstellungen für die Videowiedergabe gemessen. Die tatsächliche Akkulaufzeit könne aber je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendung, Energieverwaltungseinstellungen, Betriebsbedingungen und genutzten Funktionen "signifikant abweichen".

Der im Swift 14 AI verbaute Prozessor bietet zehn CPU-Kerne in einem 4nm-Prozessknoten, eine integrierte Qualcomm Adreno GPU mit 3,8 TFLOPS und eine Qualcomm Hexagon NPU, die 45 TOPS leistet.

Als Anwendungsbeispiele führt Acer unter anderem die Funktion "Liveuntertitel", die automatische Sprachuntertitel bietet und jedes live oder vorab aufgezeichnete Video aus 44 Sprachen sofort ins Englische übersetzt, wodurch die Kommunikation und das Verständnis globaler Inhalte vereinfacht werden. Zudem ermöglicht die Funktion "Cocreator" das Erstellen von AI-generierten Bildern und Texten direkt auf dem Gerät, basierend auf visuellen oder schriftlichen Eingaben. Die "Automatische Superauflösung" passt die Grafikauflösung und Bildwiederholrate von Spielen in Echtzeit an, um optimale Grafikleistung ohne Einbußen bei der Performance zu gewährleisten. In Videokonferenzen optimieren die Windows Studioeffekte automatisch die Lichtverhältnisse und unterdrücken störende Hintergrundgeräusche.

14,5 Zoll Diplay im Aluminiumgehäuse

Das Swift 14 AI ist mit einem 36,8 cm (14,5 Zoll) WQXGA (2.560 x 1.600) IPS-Display ausgestattet, das eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bietet und den sRGB-Farbraum zu 100 Prozent unterstützt. Das Display ist nach TÜV Rheinland Eyesafe 2.01 zertifiziert. So soll die Belastung der Augen durch schädliches blaues Licht minimiert werden, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen. Das 180-Grad-Scharnier ermöglicht flexible Benutzermodi und das einfache Öffnen mit einer Hand. Das in einem Aluminiumgehäuse gefertigte Notebook liegt mit einem Gewicht von 1,36 Kilogramm aber deutlich über der Ein-Kilo-Marke.

Die eingebaute 1.440p QHD IR-Webcam ist mit drei Mikrofonen und Privacy Shutter ausgestattet. Sieunterstützt die AI-Konferenztools Acer PurifiedView 2.0 und Acer PurifiedVoice 2.0. Diese Funktionen lassen sich schnell über das Acer QuickPanel anpassen, das automatisch erscheint, sobald die Webcam oder das Mikrofon eingeschaltet sind. Eine spezielle Taste führt zur AcerSense App, in der Benutzer ihr Gerät verwalten und auf AI-Funktionen in der Experience Zone zugreifen können. Eine sichere biometrische Anmeldung soll durch Windows Hello ermöglicht werden.

Auch über die Umweltverträglichkeit hat man sich bei Acer Gedanken gemacht: Das Notebook verwendet PCR-Kunststoff im Inneren und wird in einer vollständig recycelbaren Verpackung entsprechend der EPEAT Gold-Zertifizierung geliefert. Als unverbindlichen Endkundenpreis gibt der Hersteller 1.199 Euro an.

