Mit stetig wachsenden Teilnehmerzahlen und Partnern stehen bei Channel meets Cloud nach fünf Jahren nun einige kleine Veränderungen auf dem Programm. Nicht nur, dass wir den Namen ändern - aus Channel meets Cloud wird C.m.C. - auch brechen wir mit den bisherigen Formaten und ersetzen die klassischen Best Practices und Workshops durch interaktive Sessions, um so noch mehr Raum für Erfahrungsaustausch und die Diskussionen zu schaffen.

Zudem gibt Ihnen ein neues Format die Chance, Ihre ganz individuelle, persönliche Geschichte mit anderen MSP- und Systemhaus-Chefs zu teilen: Tell us your story! In einem 5-minütigen Sprecherslot erzählen Sie uns von Ihrer aufregenden, inspirierenden, motivierenden oder ermutigenden Erfahrung: Wie Sie eine konkrete persönliche oder berufliche Herausforderung gemeistert haben, wie es Ihnen gelungen ist, einen neuen Geschäftsbereich in Ihrem MSP aufzubauen oder wie Sie eine Innovation hervorgebracht haben, wie Sie vielleicht auch gescheitert sind. Eben alles, was Sie gerne einmal mit anderen Partner teilen wollen!

Ihre Geschichte auf der großen Bühne

Erzählen Sie uns Ihre Geschichte in nicht mehr als 300 Worten oder in einem maximal 3-minütigen Video. Die 4 interessantesten, spannendsten und ehrlichsten Geschichten werden ausgewählt und am 20. Februar 2020 in München bei C.m.C. auf der großen Bühne präsentiert! Unter allen Einsendern verlosen wir außerdem 10 Freitickets für den Kongress.

Senden Sie Ihre Geschichte oder Ihr Video bitte an skoeppler@idg.de. Einsendeschluss ist der 16. Dezember 2020. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen und Geschichten!