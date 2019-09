Auf der it-sa vom 8. bis 10. Oktober 2019 in Nürnberg präsentiert sich Eset in Halle 9 am Stand 326. Pünktlich zur IT-Security-Messe ist "Eset File Security für Linux 7.0" fertig geworden. Es handelt sich dabei um eine neu entwickelte Sicherheitslösung zum Schutz von Linux-Servern in Unternehmen. Die Software basiert auf der so genannten "LiveGrid"-Technologie von Eset und soll dadurch in der Lage sein, sämtliche Arten von Bedrohungen, einschließlich Viren, Rootkits, Würmern und Spyware, zu entfernen. Die Version 7.0 wartet mit Funktionen auf, wie dem Echtzeit-Dateisystemschutz und einer neuen Web-Benutzeroberfläche.

Ebenfalls zum ersten Mal in Nürnberg wird Eset die Version 2 des "MSP Administrator" vorstellen. Diese Lösung richtet sich speziell an Managed Services Provider, die damit ihre Kunden effizient verwalten können. Der "Eset MSP Administrator 2" bringt neuen Features mit, etwa die automatische Rechnungsstellung, ein erweitertes Produktmanagement, detaillierte Lizenznutzungsreports und neuen API-Schnittstellen fürs Remote Management. Damit kommt der Hersteller vielen Wünschen seiner Partner nach.

Genauso wie der "MSP Administrator 2" soll "Eset Endpoint Encryption" im November 2019 auf den Markt kommen. Es ist ein Add-On für die Remote-Management-Konsolen des "Cloud Administrators" und des "Security Management Centers". Damit kann der IT-Security-Dienstleister den Endpoints die Möglichkeit der Dateiverschlüsselung anbieten. So kann der Prozess der Dateiverschlüsselung geordnet gestartet und verwaltet werden. Zudem können Eset-Partner den Verschlüsselungsstatus der Daten ihrer Kunden überwachen und den Vorgaben entsprechend anpassen.

Eset ist nicht nur auf dem eigenen it-sa-Stand 326 in Halle 9 vertreten, sondern bestreitet auch das Vortragsprogramm im NCC sowie in den Foren 9 und 10. Dort werden Michael Schröder, Thomas Uhlemann und Thorsten Urbanski unter anderem einen Security-Reality-Check vornehmen, Fragen zu den aktuellen und kommenden Cyber-Bedrohungen für Unternehmen beantworten, Technologien und Methoden gegen gezielte Angriffe (Advanced Persistent Threats, APT) vorstellen und die fünf größten Security-Mythen der Neuzeit entzaubern.

