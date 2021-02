Durch die nun auf den deutschsprachigen Raum ausgeweitete Zusammenarbeit mit dem Dienstleister Northwave möchte Eset auch mittelständischen Partnern die Vermarktung seiner Angebote im Bereich "24/7 Endpoint Detection and Response" (EDR) ermöglichen. Bislang konnten vor allem große Konzerne und Unternehmen mit eigenem Security Operation Center (SOC) diese Security-Strategie umsetzen, fallen dafür doch hohe Kosten an und ist der Einsatz umfangreicher Ressourcen für den Betrieb erforderlich.

Northwave, ein auf den Betrieb von Managed Security Operations Centern, Security Management und Cyber Emergency Response spezialisiertes Unternehmen aus den Niederlanden, bietet Eset-Partnern die für EDR erforderlichen Ressourcen nun als Dienstleistung an. Dadurch können Channel-Partner von Eset sie ihren Kunden zur Verfügung stellen, ohne sie selbst in ganzem Umfang erbringen zu müssen.

"Mit der Northwave Deutschland GmbH haben wir einen weiteren kompetenten und erfahrenen Servicepartner für Endpoint Detection and Response Services in der DACH-Region gewinnen können", erklärt Peter Neumeier, Channel Sales Director DACH bei Eset Deutschland. "Von dieser Kooperation profitieren auch Eset-Systemhauspartner, die diese 24/7-Managed-EDR-Dienstleistungen nicht in Eigenregie anbieten. Sie können nun auf das Know-how der Northwave zurückgreifen und gewinnbringend mit Eset Enterprise Inspector in Endkundenprojekten einsetzen."

EDR ermöglicht generell eine kontinuierliche und umfassende Überwachung aller Endpoint-Aktivitäten, die detaillierte Analyse verdächtiger Prozesse sowie die frühzeitige Reaktion auf Gefahren. Damit erhöht das Vorgehen das Security-Niveau deutlich, insbesondere wenn es um Advanced Persistent Threats (APT), dateilose Angriffe, Zero-Day-Attacken, ausgefeilte Ransomware oder Verstöße gegen interne IT-Unternehmensrichtlinien geht.

Kooperation zwischen Eset und Northwave bereits bewährt

In der Slowakei arbeitet Eset bereits seit einigen Jahren mit Northwave zusammen. Das Unternehmen setzt Eset Enterprise Inspector bereits in einigen Projekten ein und kennt sich daher damit bestens aus. Die Erweiterung der Zusammenarbeit geht über die Northwave Deutschland GmbH mit Sitz in Leipzig. "Perspektivisch stehen auch Leistungen in puncto Threat Monitoring, Threat Hunting oder Threat Intelligence auf der Agenda", teilt Eset mit. Auch die können Eset-Partner bei Bedarf dann ihren Kunden vermitteln, ohne sie selbst erbringen zu müssen.

