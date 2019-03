Eset hat die Bechtle AG zum neuen Platin-Partner für DACH ernannt und damit in die höchste Stufe des Channel-Partnerprogramms für die Region. Seit 2015 besteht die Zusammenarbeit zwischen dem IT-Konzern mit 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz und dem europäischen Security-Hersteller.

In den letzten Jahren konnte das gemeinsame Geschäft im zweistelligen Prozentbereich gesteigert werden, 2018 sogar um über 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Fokus lag hierbei vor allem auf Endpoint Protection in den Segmenten SMB und Small Enterprise - Bereiche in denen Bechtle über einen sehr breiten Kundenstamm verfügt.

Auch vor dem Hintergrund der sehr positiven Geschäftsentwicklung im letzten Jahr und der steigenden Nachfrage nach IT-Sicherheitsthemen sei es folgerichtig gewesen, Bechtle DACH-weit in den höchsten Eset Channel Partnerstatus zu heben, heißt es weiter von Eset.

Noch mehr Power für die Zukunft

Ab 2019 wird Bechtle zusätzlich die neuen Eset Enterprise Lösungen anbieten und den Bereich Identity & Access Management fokussieren. Dazu hat das Systemhaus bereits spezialisierte Software Engineers ausgebildet und einen Produkt-Manager für die Eset-Lösungen eingestellt.

„Für beide Unternehmen haben die Begriffe Kompetenz, Kundennähe und Dienstleistung einen hohen Stellenwert“, sagt Uwe Rehwald, Senior Partner Account Manager bei Eset. „Wir freuen uns, dass wir unsere Partnerschaft mit Bechtle noch weiter intensivieren können. Bechtle ist in der DACH-Region vertrieblich extrem gut aufgestellt und kann die zunehmenden Anfragen nach IT-Security-Lösungen bestens bedienen.“