Eset hat sein Enterprise-Team neu organisiert und erweitert. Die zwei dabei neue geschaffenen Leitungspositionen hat der IT-Security-Anbieter mit Daniel de Graaf-Dorn (Manager of Enterprise Sales) und Steffen Schmidt (Manager of PreSales) besetzt. Beide sind seit Jahren für Eset tätig. Sie berichten an Andreas Krause, Sales Director of Enterprise and Presales DACH. Mit den Veränderungen will Eset "die steigenden Anforderungen und die positive Entwicklung im Unternehmensbereich adressieren."

Daniel de Graaf-Dorn bringt für seine Aufgabe langjährige Erfahrung im Vertrieb und umfassendes Wissen über die Eset-Produkte mit. Er übernimmt die Koordination der Vertriebsaktivitäten und die strategische Steuerung der Major-Account-Projekte. Bei seiner neuen Aufgabe will Graaf-Dorn enge Beziehungen zu strategisch wichtigen Schlüsselkunden pflegen und die Mitarbeiterentwicklung vorantreiben. Wichtig ist ihm außerdem die zielgerichtete Abstimmung zwischen dem Enterprise- und dem Channel-Team.

Steffen Schmidt leitet als Manager of Presales jetzt das Presales-Teams von Eset Deutschland und kümmert sich um dessen Weiterentwicklung. Der Fachinformatiker für Systemintegration arbeitet seit zehn Jahren für das Unternehmen. Er will in seiner neuen Stelle Technik und Vertrieb enger verzahnen. Ein Beispiel dafür ist die "Eset Sprechstunde", eine neue monatliche Webinar-Reihe, bei der gemeinsam mit dem Vertrieb Schwerpunktthemen erarbeitet und dem Partnernetzwerk präsentiert werden. Zudem steht "die enge Zusammenarbeit mit dem globalen Sales Engineering Team und anderen zentralen Abteilungen im Mittelpunkt seiner Bemühungen, um einen Mehrwert für Partner und Endkunden zu schaffen", teilt Eset mit.

"Mit Daniel de Graaf-Dorn und Steffen Schmidt haben wir nicht nur herausragende Führungskräfte, sondern auch strategische Visionäre in unseren Reihen", sagt Andreas Krause. "Ihre Fähigkeiten, Technik und Vertrieb zu verbinden, werden maßgeblich dazu beitragen, dass wir unseren Partnern und Endkunden weiterhin erstklassige Lösungen bieten können. Wir sind überzeugt, dass diese beiden Beförderungen einen bedeutenden Beitrag zu unserem Wachstum und Erfolg im Enterprise-Segment leisten werden."

Mehr zu Eset

Bis 31. März 2024: Eset sucht den „Upgrade King“

Eset erweitert Sicherheitssuiten für Endanwender

Eset integriert Schwachstellen- und Patch-Management