Acmeo ist nach Also, Ebertlang, Tarox und Wortmann der fünfte Distributor von Eset. Mit diesem Spezialdistributor für Cloud, Systemhaus-Software und Managed Services möchte Eset weitere Partner für sich gewinnen. Im Fokus hat der slowakische Security-Anbieter vor allem Managed Service Provider (MSP), die relativ zahlreich Software und Cloud-Services von Acmeo beziehen. Das Distributionsabkommen erstreckt sich aber nicht auf Acmeos Mutter Infinigate.

Resellern, die sich zu MSSPs (Managed Security Service Provider) wandeln wollen, offeriert Eset diverse Unterstützung, beispielsweise Workshops zu Themen wie Vertragsgestaltung und Service Level Agreements (SLAs). Zudem verspricht ihnen der Security-Anbieter verschiedene Möglichkeiten, automatischen Services einzubauen sowie die Anbindung an Fremdsoftware. Angehenden MSPs stehen auch Tools zur Lead-Generierung, sowie verschiede Vertriebs- und Marketing-Materialien von Eset zur Verfügung.

René Claus, Business Development Manager MSP bei Eset, freut sich schon auf die künftige Zusammenarbeit mit Acmeo-Resellern: "Unsere Partner werden von der langjährigen Erfahrung von Acmeo beim Aufbau und der Umsetzung von Service-Providing-Konzepten profitieren. Und sie bekommen einen Distributor an die Seite, der ihnen einen in der heutigen Zeit sehr wichtigen Mehrwert bietet: Die Erfahrung, wie ich ein Managed Services-Geschäft sowohl auf vertrieblicher als auch auf technischer Ebene aufbaue", so der Eset-Manager weiter.

Udo Schillings, Leiter Marketing und Herstellermanagement bei Acmeo, ist ebenfalls voller Vorfreude: "Mit Eset haben wir einen der führenden IT-Sicherheitshersteller für Endpoints gewonnen. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, um unser Security-Portfolio auszubauen und es attraktiver für unsere Partner auf dem Weg zum MSSP zu gestalten, denn die Verantwortung für die Sicherheit der kompletten IT-Infrastruktur zu übernehmen, ist aktuell - und auch in Zukunft - eines der wichtigsten Themen im IT-Channel", glaubt Acmeos Marketingleiter.