Bisher waren die Consumer-Kanäle "B2C-Retail" und "B2C-Channel" bei Eset getrennt, seit Mitte März 2020 nicht mehr. Neuer Leiter des Consumer-Channel-Teams bei Eset ist Stefan Heitkamp. Der Ost-Westfale ist seit 2018 bei Eset als Channel Account Manager B2C tätig und gilt in der Branche als erfahrener B2C-Channel-Experte. So war er unter anderem viereinhalb Jahre lang auf diversen Positionen bei der Systemhauskooperation Emendo tätig.

Der 39jährige freut sich schon auf die neue Aufgabe: "Gemeinsam mit meinem Team möchte ich die unsere Position im Consumer-Umfeld sowohl im Einzel- und Flächenhandel (Retail, Anm. d. Red.) als auch über den Channel ausbauen und neue Absatzmöglichkeiten erschließen. Dabei ist die Koordination der verschiedenen Geschäftsbereiche, wie E-Commerce, Retail und Channel sowie Business Development für uns ein wichtiger Wachstums- und Erfolgsfaktor", glaubt Heitkamp.

Es sind über 6.000 Fachhändler, die sich in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) dem Eset-Partnerprogramm angeschlossen haben. Hier möchte Heitkamp weitere Impulse setzen: "Durch die verbesserte Aufstellung können wir zukünftig bessere persönliche Betreuung der Partner gewährleisten und gleichzeitig mehr Aktivitäten anstoßen und umsetzen."

Sein Chef Holger Suhl, der seit zwei Jahre als Country Manager DACH bei Eset agiert, ist überzeugt, dass "es Stefan Heitkamp gelingen wir, den Erfolg unseres Consumer-Geschäfts auf die nächste Stufe zu heben".

