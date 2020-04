channelpartner.de: In welchen Bereichen sieht Eset grundsätzlich Bedarf für ergänzende Lösungen bei der Nutzung von Microsoft Office 365 in Unternehmen?

Christoph Thurm, Produktmanager bei Eset Deutschland: Neben dem Thema Anti-Malware und Anti-Spam für Office 365 steht für Eset auch der Zugriffsschutz im Vordergrund. Hier kann über die Eset Secure Authentication ein zweiter Faktor für die Authentifizierung realisiert werden.

channelpartner.de: Welche Produkte hat Eset dafür schon jetzt im Angebot?

Christop Thurm, Eset: Momentan haben wir die Eset Mail Security (im Office 365 Hybridmodus) und Eset Secure Authentication im Angebot. Mit Eset Secure Authentication (ESA) sind Unternehmen jeglicher Größe in der Lage, mobile Devices sicher einzusetzen, Datenschutzvorfälle zu vermeiden und selbst strengste Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Mithilfe der leistungsstarken und intuitiven Multi-Faktor-Authentifizierung per Smartphone, Smartwatch oder bestehender Hardware-Token, ist der Einsatz zugleich äußerst kosteneffizient - ohne dabei Security-Kompromisse eingehen zu müssen.

Die neue ESA-Generation enthält unter anderem eine passwortlose Anmeldung und die Unterstützung der biometrischen Authentifizierung in der mitgelieferten App. Dank der Unterstützung von Windows, Mac OS und Linux ist die Implementierung in heterogene Netzwerkumgebungen problemlos möglich.

Eset Mail Security verhindert, dass Spam und Malware Nutzer überhaupt erreichen. Hierfür werden eigens entwickelte Anti-Spam-, Anti-Phishing und Host-Server-Absicherungstechnologien in Kombination mit Machine Learning, Big Data und menschlichem Know-how genutzt. Die Lösung umfasst Quarantäne-Management, Cluster Support und ein umfassendes Regelsystem, mit dem manuell Filter gesetzt und Aktionen für den Umgang mit E-Mails festgelegt werden können. Für Unternehmen, die Microsoft Exchange nutzen, lässt sich ein Office-365-Scan einrichten. Darüber hinaus kann mit Eset Dynamic Threat Defense ein zusätzlicher Schutz in Form von Cloud Sandboxing genutzt werden.

channelpartner.de: Richten sich diese Angebote an bestimmte Firmengrößen oder sind sie allgemein hilfreich?

Christop Thurm: Im ersten Schritt werden Unternehmen bis zu einer Größe von 1.000 Seats unterstützt (SMB). In einem späteren Release werden wir dann auch größere Umgebungen im Enterprise-Segment unterstützen können.

"Eset Security for Office 365" in Vorbereitung

channelpartner.de: Hilft Eset Managed Service Providern dabei, spezielle Office-365-Pakete für Kunden zu schnüren?

Thurm: Ein Bundle ist denkbar, jedoch gibt es hierzu keine konkreten Pläne. Erst in einem späteren Release wird eine MSP-Unterstützung integriert werden.

channelpartner.de: Was ist derzeit der erfolgversprechendste Ansatzpunkt, mit dem Partner Neukunden für Lösungen im Umfeld von Office 365 gewinnen?

Thurm: Aus meiner Sicht die einfache Implementierung und der dafür im Gegenzug sehr hohe Sicherheitszugewinn. Innerhalb weniger Minuten kann man eine komplette Umgebung schützen.

channelpartner.de: Was dürfen wir von Eset in diesem Bereich noch erwarten?

Thurm: Eset plant mit einem neuen Produkt "Eset Security for Office 365" in den Markt zu gehen. Die Lösung bietet vollumfänglichen Viren- und Spamschutz und deckt neben Office 365 auch Cloud-Speicher wie OneDrive ab. Denn in der Cloud besitzt die Sicherheit absolute Priorität. Dazu zählt in erster Linie der Schutz vor Malware aller Art. Wer möchte schon mit verseuchten Dokumenten arbeiten oder Datenspionen vertrauliche Informationen auf dem Silbertablett präsentieren. Gerade Letzteres lässt sich nur über eine moderne Zwei-Faktor-Authentifizierung realisieren.

Das kollaborative Arbeiten in der Cloud/mit Office 365 besitzt noch einen weiteren Aspekt: Die eigenen Daten müssen datenschutzkonform behandelt werden und zu jeder Zeit erreichbar sein. Gerade darauf setzt die zunehmende Anzahl von mobilen Anwendern. Denn die Speicherung und Verarbeitung von Informationen im Internet unter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung macht die Cloud erst richtig attraktiv. Dann spielt die Wahl des Arbeitsmittels, also ob Smartphone, Tablet, Endpoint oder Notebook, sowie des Arbeitsortes keine Rolle mehr.

Für Fachhandelspartner eröffnen sich Dank Cloud und Office 365 ganz neue Möglichkeiten. So lässt sich das Dienstleistungsangebot en Passant erweitern. Ein Cloud-Service kombiniert mit integriertem Malware- und Zugangsschutz könnte insbesondere für MSP-Anbieter höchst lukrativ werden.

