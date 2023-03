Eset hat für seine Fachhandelspartner einen Verkaufswettbewerb für Produkte für das Privatkundengeschäft gestartet. Sie soll unter anderem den Absatz der Produkte Eset NOD32 Antivirus, Eset Internet Security, Eset Smart Security Premium, Eset CyberSecurity für macOS fördern - unabhängig davon, ob als klassische Box über den Ladentisch gehen oder als Lizenz verkauft werden.

Die erfolgreichsten Händler in insgesamt acht Kategorien dürfen sich auf ein Wochenende in der slowakischen Hauptstadt Bratislava, wo sich der Hauptsitz von Eset befindet, freuen. Am Incentive können alle aktiven Händler des Eset-Partnerprogramms teilnehmen - auch solche, die sich jetzt erst dafür anmelden. Zur Teilnahme am Incentive ist in jedem eine Registrierung erforderlich.

"Mit unserem Incentive wollen wir alle Partner belohnen, die sich in diesem Jahr besonders engagieren", sagt Stefan Heitkamp, Director of Consumer Sales bei Eset. "Wir mussten nun einige Jahre auf viel verzichten - trotzdem haben unsere Partner immer zu uns gehalten und weiter für unseren gemeinsamen Erfolg gearbeitet. Dies wollen wir mit dem Incentive honorieren und gleichzeitig neue Partner motivieren, in die Eset-Familie einzutreten."

Die Gewinner ermittelt Eset in acht Kategorien. Best Performer, Best New Business Performer, Best Renewal Performer, Best Sales Uplift (Performer), Best ESSP Seller, Best Renewal Quote und Best tecXL Performer. Die Kategorie Best Newcomer bietet auch neuen Eset-Partner die Chance, erfolgreich teilzunehmen.

Die Gewinner reisen von 22. bis 24. September 2023 nach in Bratislava. Sie besuchen unter anderem das Eset-Hauptquartier und erhalten exklusive Einblicke in das Eset-Virenlabor. Aber auch ein Dinner mit Aussicht hoch über der Donau steht auf dem Programm. Pro Gewinnkategorie werden zwei Personen des jeweiligen Sieger-Unternehmens eingeladen.

