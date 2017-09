Der Security-Spezialist Eset will in den kommenden Wochen zeigen, wie Systemhäuser und Service-Provider ihre Prozesse optimieren und mit Sicherheitsdienstleistungen neue Umsätze generieren können. Auf der Eset MSP-Roadshow (Managed Service Provider) sollen interessierte Partner vor Ort konkrete Tipps erhalten und erfahren, wie sie erfolgreich ins Geschäft einsteigen, die Vermarktung umsetzen und Prozesse automatisieren sowie optimieren können. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer neue Ideen zur Service-Aufwertung erhalten.

Neben Informationen über aktuelle Produkte und Lösungen erhalten Partner auch die Möglichkeit, Vorträge und Workshops zu besuchen, die von Experten der beiden Distributoren Ebertlang und Tarox sowie der Unternehmensberatung Ubega gehalten werden.

Praxisnahe Tipps

"Viele Systemhäuser und Service-Provider bieten unsere Produkte und Lösungen bereits an, stoßen jedoch häufig an einen Punkt, an dem das Angebot nicht mehr skalierbar ist und ihre limitierten Ressourcen überschreitet", kommentiert René Claus, Business Development Manager bei Eset. Auf der Roadshow wolle man praxisnah zeigen, "wie sie ihre Service-Modelle anpassen und den Automatisierungsgrad erhöhen können". Claus weiter: "Außerdem freuen wir uns auf die Gelegenheit, uns mit den Partnern auszutauschen."

Die Roadshow startet am 13. September in Berlin, ist am 14. September in Wuppertal zu sehen und findet danach am 20. September in München, am 27. September in Zürich und am 4. Oktober in Wien statt. Weitere Informationen finden sich auf der Roadshow-Seite bei Eset.