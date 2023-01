Der slowakische IT-Sicherheitshersteller Eset hat für seine Niederlassung in Jena Thorsten Urbanski zum neuen Director of Marketing & Communication DACH ernannt. Seinen bisherigen Job übernimmt Christian Lueg, der zukünftig als Head of Communication & PR die Kommunikation der Eset Deutschland GmbH in der DACH-Region verantwortet.

Erfolgsgeschichte fortsetzen

"Dass wir mit Thorsten Urbanski und Christian Lueg vakante Stellen mit eigenen Mitarbeitern besetzen können, freut uns sehr", sagt Holger Suhl, Country Manager DACH bei Eset. "Es zeigt auch, dass wir unseren Arbeitnehmern Karrieremöglichkeiten bieten. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit beiden Personalien sowohl die Außendarstellung des Unternehmens voranbringen sowie weiter am Markt wachsen werden. Als größter IT-Security-Softwarehersteller aus der Europäischen Union zählt Eset weltweit mehr als 110 Millionen Kunden. Die Zeichen stehen klar auf Wachstum und Ausbau der Marktanteile."

"Die Anforderung an IT-Sicherheitslösungen haben sich in den vergangenen Jahren im B2B- und im B2C-Segment deutlich erhöht", erklärt Thorsten Urbanski, neuer Director Marketing & Communication DACH. "Hier sehe ich Eset als ganzheitlichen Lösungs- und Technologieanbieter im Wettbewerbsumfeld hervorragend aufgestellt. In der DACH-Region haben wir gemeinsam mit unseren Partnern in den vergangenen Jahren eine beispiellose Erfolgsgeschichte geschrieben - daran werden wir anknüpfen und unsere Marktposition zukünftig weiter ausbauen."

"Die Eset-PR-Arbeit zeichnet sich durch eine faktenbasierte Kommunikation aus, die informiert und Lösungen aufzeigt, statt Angst zu schüren", ist Christian Lueg, Head of Communication & PR bei Eset überzeugt. "Gemeinsam mit meinem Team werden wir die Markenbekanntheit durch zielgerichtete Kommunikationskampagnen weiter ausbauen."