Eset hat eine umfassende Zusammenarbeit mit dem Cyber Monks vereinbart. Der IT-Sicherheitshersteller vertreibt dadurch den "Eset Enterprise Inspector", seine Lösung für Endpoint Detection & Response (EDR), auch über den Frankfurter Spezial-VAD. Der wird ihn künftig als Teil seiner Managed Security Services Fachhändlern, Systemhäusern und IT-Dienstleistern in Deutschland, Österreich und der Schweiz anbieten. Die beiden neuen Partner erwarten eine starke Nachfrage von MSPs, die künftig auch Dienstleistungen im Bereich Cybersecurity anbieten wollen.

Auf diese Nachfrage hat sich Eset auch schon anderweitig vorbereitet. Im Frühjahr wurde dazu die Zusammenarbeit mit Northwave auf die DACH-Region ausgeweitet. Seitdem bietet das auf den Betrieb von Managed Security Operations Centern, Security Management und Cyber Emergency Response spezialisierte Unternehmen Eset-Partnern die für EDR erforderlichen Ressourcen als Dienstleistung an. Auch der kürzlich erfolgte Ausbau der Partnerschaft mit dem Systemhausverbund Nordanex sorgt dafür, dass Systemhäuser im Rahmen des Managed-IT-Service-Programms von Nordanex einfacheren Zugang zu den Managed-IT-Security-Lösungen von Eset erhalten.

"Eset Enterprise Inspector" bei Cyber Monks

Auch Cyber Monks nimmt für Eset keine klassische Distributionsrolle ein. Es steht daher auch nicht in Konkurrenz zu den anderen Eset-Distributoren. Die Kooperation sei vielmehr ein weiterer, wichtiger Kanal, um die EDR-Lösung Eset Enterprise Inspector bei Kunden und Partnern zu platzieren, teilt das Unternehmen mit. Cyber Monks übernimmt als - wie es sich selbst bezeichnet - Managed Security Services Distributor (MSSD) - den Vertrieb von Eset Enterprise Inspector in seinem Kundenkreis. Dazu zählen große MSP-Integratoren sowie IT-Dienstleister und Reseller. Die erwerben bei Cyber Monks jedoch keine Einzelprodukte, sondern individuell zusammengestellte IT-Security-Lösungen. Im Bereich EDR setzt Cyber Monks exklusiv auf die Eset-Software.

"Unser Ziel ist es, die zunehmende Zahl der Managed Security Service Provider bestmöglich bei der Umsetzung ihrer Dienstleistung zu unterstützen", erklärt Peter Neumeier, Channel Sales Director DACH bei Eset. "Gerade im MSSP-Umfeld ist der Markt noch nicht da, wo er sein könnte. Diese Lücke schließen wir nun mit der Partnerschaft mit Cyber Monks. Wir unterstützen sowohl aktive Managed Security Service Provider als auch solche, die es werden möchten", verspricht Neumeier.

Cybersicherheitslösungen als On-Demand-Service

"Diese Kooperation ist der richtige Schritt, um MSSP-Partner zu stärken und sie dabei zu unterstützen, eine einzigartige Reihe von Cybersicherheitslösungen als On-Demand-Service anzubieten", sagt Anas Handous, CEO von Cyber Monks. "So profitieren unsere Partner von mehr Flexibilität bei der Lösung der aktuellen Herausforderungen ihrer Kunden, wenn es sich um Cyber-Security-Bedrohungen wie Zero-Day-Exploits oder Fileless Attacks handelt."

Cyber Monks wurde 2020 als Managed Security Services Distributor (MSSD) gegründet. Das Unternehmen spürt innovative IT-Security-Technologien auf und hostet sie für seine Channel-Partner. Darüber hinaus bietet es ihnen Unterstützung bei der Lead-Generierung, beim professionellen Vertrieb sowie technischen Support und Schulungen. Außerdem offeriert es eine Auswahl flexibler Abrechnungsmodelle. Damit können Cyber-Moks-Partner ihren Kunden flexible Preise anbieten, ohne im Voraus Investitionen tätigen zu müssen. Neben der Unternehmenszentrale in Frankfurt am Main existiert auch eine Niederlassung in Dubai.

