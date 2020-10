Darüber hinaus steuern viele Verbraucher zu Hause eine stetig steigende Anzahl von IoT-Devices (Lichtschalter, Steckdosen, Überwachungskameras) via IP. All diesen Nutzern stellt nun Eset gleich drei neue Antimalware-Produkte bereit.

"Eset Nod32 Antivirus", das Basis-Produkt des slowakischen IT-Security-Anbieters, verspricht Schutz vor Malware, Spyware und Phishing-Attacken auf Windows-basierten PCs. Die 2021-er Edition von "Eset Internet Security" enthält zusätzlich zum Funktionsumfang von "Nod32" auch eine Firewall, einen Spamfilter sowie Module zum Aufspüren von gestohlenen Geräten, etwas durch das Aufzeigen des neuen Aufenthaltsorts, durch Screenshots oder durch Fotos des neuen "Besitzers". All diese Daten vom gestohlenen Notebook kann der rechtmäßige Besitzer auf die "My-Eset"-Plattform hochladen.

Darüber hinaus hat der slowakische Hersteller seiner "Internet Security"-Suite eine verbesserte Version seines Webbrowser-Addons zum geschützten Surfen verpasst. Damit lässt sich die Webkommunikation zusätzlich absichern - etwa durch die Verschlüsselung von Tastatur- und Mauseingaben beim Online-Banking oder beim digitalen Einkaufen, um Keylogging und "Man-in-the-Middle"-Attacken zu verhindern. Außerdem benachrichtigt Esets Webzusatz den Anwender, wenn das Remote Desktop Protocol (RDP) eingeschaltet ist, um ihr vor der Gefahr des Missbrauchs von RDP durch Malware zu warnen.

"Eset Smart Security Premium" erhält einen komplett überarbeiteten "Password Manager". Diese Browser-Erweiterung erstellt und verwaltet starke Passwörter und synchronisiert sie automatisch mit weiteren dafür zugelassenen Endgeräten, etwa Android-Smartphones oder iPhones, um dem Nutzer das Ansteuern von zugangsbeschränkten Zielen zu erleichtern. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist mit dem "Password Manager" ebenfalls möglich und - neu in der 2021-er Edition von "Eset Smart Security Premium" - die Möglichkeit der Fernadministration über "Secure Me". Damit behalten User Kontrolle über all die Endgeräte und Anwendungen, auf die der "Password Manager" zugreift, und im Bedarfsfall können sie bestimmte Aktionen, wie das Leeren des Browser-Caches, das Löschen des Verlaufs oder das Schließen von Tabs auch aus der Ferne auch selbst vornehmen.

Darüber hinaus erhalten "Smart Security Premium"-Nutzer regelmäßige Sicherheitsberichte über den möglichen Missbrauch ihrer Accounts. Hierzu werden die verwendeten E-Mail-Adressen permanent mit einer der größten Datenbanken für die so genannten "Data-Breaches" abgeglichen. Außerdem können User mit dieser Software all ihre Daten verschlüsseln.

Beim Lizenz-Management der Security-Lösungen für Consumer geht Eset neue Wege. Jede Lizenz kann nun jederzeit auf ein anderes Gerät übertragen werden, laut Hersteller soll das relativ einfach vonstattengehen. Das bisher dafür genutzte "Multi Device Security"-Modul wird aus dem Programm genommen.

Preise

"Eset Nond32 Antivirus" kostet 29,95 Euro pro PC und Jahr, "Internet Security" ist für 34,95 Euro pro Endgerät und Jahr erhältlich und "Smart Security Premium" wird für 49,95 Euro pro Device und Jahr angeboten. Bei längeren Laufzeiten und bei Mehrgeräte-Version gibt es Rabatte, so wird beispielsweise die Drei-Jahres-Lizenz von "Eset Nond32 Antivirus" auch unter 80 Euro HEK gelistet (Quelle: ITscope). Alle Eset-Produkte sind bei den offiziellen Distributoren erhältlich: 8Soft, Also, Ebertlang und Wortmann.